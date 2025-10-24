Pazartesi günü okullar tatil mi? 27 Ekim Pazartesi okullar yarım gün mü?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, okulların tatil durumu hakkında araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler ve veliler, “27 Ekim Pazartesi okullar tatil mi?”, “Pazartesi günü yarım gün mü olacak?” gibi soruların cevabını arıyor. Resmi takvime göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanacak. 28 Ekim Pazartesi günü ise her yıl olduğu gibi öğleden sonra yarım gün tatil uygulanacak.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 15:16
Okulların tatil olup olmayacağı sorusu, öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasının yaklaşmasıyla birlikte birçok kişi, "27 Ekim Pazartesi okullar tatil mi?" ve "Pazartesi günü yarım gün mü olacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, 27 Ekim Pazartesi okullar açık mı, yarım gün mü? Pazartesi günü okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Resmi takvime göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanacak. 28 Ekim Pazartesi günü ise her yıl olduğu gibi öğleden sonra yarım gün tatil uygulanacak.

27 Ekim Pazartesi okullar yarım gün mü?

27 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

Resmi takvime göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanacak. 28 Ekim Salı günü ise her yıl olduğu gibi öğleden sonra yarım gün tatil uygulanacak. Ancak 27 Ekim Pazartesi günü için böyle bir durum söz konusu değil.

