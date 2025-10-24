Pazartesi günü okullar tatil mi? 27 Ekim Pazartesi okullar yarım gün mü?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Okulların tatil olup olmayacağı sorusu, öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasının yaklaşmasıyla birlikte birçok kişi, "27 Ekim Pazartesi okullar tatil mi?" ve "Pazartesi günü yarım gün mü olacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, 27 Ekim Pazartesi okullar açık mı, yarım gün mü? Pazartesi günü okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Resmi takvime göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanacak. 28 Ekim Pazartesi günü ise her yıl olduğu gibi öğleden sonra yarım gün tatil uygulanacak.

27 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

Resmi takvime göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanacak. 28 Ekim Salı günü ise her yıl olduğu gibi öğleden sonra yarım gün tatil uygulanacak. Ancak 27 Ekim Pazartesi günü için böyle bir durum söz konusu değil.