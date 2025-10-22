CANLI SKOR ANA SAYFA
A101 aktüel ürünler kataloğu | 23 Ekim Perşembe A101'de neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu | 23 Ekim Perşembe A101'de neler var?

A101, 23 Ekim Perşembe tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Teknoloji ve beyaz eşya ağırlıklı fırsatlarda, sınırlı stoklu yüksek teknolojili ürünler ve pratik mutfak aletlerinin yanı sıra peşin fiyatına taksit seçenekleri de yer alıyor. Televizyon motosiklete, buzdolabından kahve makinesine, dik süpürgeden kamp malzemelerine onlarca ürünü en uygun fiyatlarla raflara yerleştiren A101'de haftanın ürünleri ve fiyatları haberimizde...

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 09:57 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 09:57
A101 GIDA ÜRÜNLERİ:

Eker Ayran 1,5 L: 62,50 TL
Ülker Sürmix Peynirli Çilekli Sürme 180 g: 37,50 TL
Sek Protein Kakaolu Laktozsuz Süt 330 ml: 49,50 TL
Fiskobirlik Nuga Fındık Kreması 350 g: 99,50 TL
Akşeker Dana Kangal Sucuk 450 g: 199 TL
Tat Kahvaltılık Sos 300 g: 49,50 TL
Seyidoğlu Meyve Reçeli 1 kg: 75 TL
Pınar Lezzet Keyfi Hindi Salam 900 g: 99,50 TL

A101 TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ:

Akasya İthal Pilavlık Pirinç 5 kg: 199 TL
Hasata Basmati Pirinç 2 kg: 175 TL
Hasata Bulgur 1 kg: 39,50 TL
Doyum Organik Patlamalık Mısır 500 g: 39,50 TL
Rasty Yeraltı Kaynak Tuzu 500 g: 39,50 TL
OBA Makarna 500 g: 18,50 TL
Bendo Çorum Mantısı 500 g: 28,50 TL
Bendo Yumurtalı Erişte 500 g: 28,50 TL

A101 ATIŞTIRILMALIK ÜRÜNLERİ:

Metro Bar Çikolata Büyük Boy: 16,50 TL
Ülker Çokonat Çikolatalı Fındıklı Maxi Gofret: 25 TL
Funzi Sık Patlat Yumuşak Şeker: 10 TL
Corny Çikolatalı Fındıklı Tam Tahıllı Bar: 19,50 TL
Kahve Dünyası Beyoğlu Bar Çikolata: 33,75 L
Akaş Kola Aromalı Patlayan Şeker: 6,50 TL
Funzi Yumuşak Lolipop Şekerleme: 10 TL

A101 TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ:

Toshiba 65'' Android TV: 25.999 tL
H,-Level 55'' UHD Smart TV: 14.999 TL
Hi-LEvel 40'' FHD Smart TV: 7.399 TL

A101 DİĞER TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ:

APEC Benzinli Motosiklet: 99.990 TL
APEC Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 49.990 TL
Piranha Oyuncu Kulaklığı: 449 TL
Piranha Kablosuz Gaming Mouse: 499 tL
Piranha Kablolu RGB Oyuncu Klavyesi: 599 TL

A101 BEYAZ EŞYA ÜRÜNLERİ:

SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi: 11.999 TL
SEG LF 2831 Buzdolabı: 11.999 TL
SEG 7 kg Çamaşır Makinesi: 10.999 TL
Kiwi Mini Buzdolabı 86 L: 8.499 TL

A101 MUTFAK ÜRÜNLERİ:

Samsung Mikrodalga Fırın: 3.599 TL
Sinbo 3 in 1 Stand Mikser: 4.999 TL
Sinbo Belçika Waffle Makinesi: 899 TL
Kiwi Su Isıtıcı: 899 TL
Schafer Chef Mix Mega Blender Set: 1.999 TL

A101 EV EŞYALARI:

Renkli Oval Kase: 49,50 TL
Renkli Cam Kase: 49,50 TL
Bal Kabağı Dekorlu Mum: 79,50 TL
Cam Kesim Panosu: 109 TL
Cam Kavanoz: 12,50 TL
Cam Pasta Tabağı Seti: 199 TL
Cam Yaprak Tabak: 54,50 - 99,50 - 24,50 TL
Fondü Seti: 199 TL

A101 KAMP MALZEMELERİ:

A101 DİĞER ÜRÜNLER:

A101 KIŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ:

A101 TEMİZLİK ÜRÜNLERİ:

