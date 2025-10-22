A101 aktüel ürünler kataloğu | 23 Ekim Perşembe A101'de neler var?

Eker Ayran 1,5 L: 62,50 TL
Ülker Sürmix Peynirli Çilekli Sürme 180 g: 37,50 TL
Sek Protein Kakaolu Laktozsuz Süt 330 ml: 49,50 TL
Fiskobirlik Nuga Fındık Kreması 350 g: 99,50 TL
Akşeker Dana Kangal Sucuk 450 g: 199 TL
Tat Kahvaltılık Sos 300 g: 49,50 TL
Seyidoğlu Meyve Reçeli 1 kg: 75 TL
Pınar Lezzet Keyfi Hindi Salam 900 g: 99,50 TL
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Eker Ayran 1,5 L: 62,50 TL
Akasya İthal Pilavlık Pirinç 5 kg: 199 TL
Hasata Basmati Pirinç 2 kg: 175 TL
Hasata Bulgur 1 kg: 39,50 TL
Doyum Organik Patlamalık Mısır 500 g: 39,50 TL
Rasty Yeraltı Kaynak Tuzu 500 g: 39,50 TL
OBA Makarna 500 g: 18,50 TL
Bendo Çorum Mantısı 500 g: 28,50 TL
Bendo Yumurtalı Erişte 500 g: 28,50 TL
Metro Bar Çikolata Büyük Boy: 16,50 TL
Ülker Çokonat Çikolatalı Fındıklı Maxi Gofret: 25 TL
Funzi Sık Patlat Yumuşak Şeker: 10 TL
Corny Çikolatalı Fındıklı Tam Tahıllı Bar: 19,50 TL
Kahve Dünyası Beyoğlu Bar Çikolata: 33,75 L
Akaş Kola Aromalı Patlayan Şeker: 6,50 TL
Funzi Yumuşak Lolipop Şekerleme: 10 TL