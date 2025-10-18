MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? 18 Ekim MasterChef Türkiye'de elenen isim kim oldu?

TV8 ekranlarının popüler yemek yarışması MasterChef Türkiye 2025, 18 Ekim akşamında eleme heyecanıyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Haftanın eleme turunda kırmızı ve mavi takımların nefes kesen mücadeleleri sonrasında, potaya düşen yarışmacılar arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Jüri üyelerinin zorlu değerlendirmeleri sonucu bir yarışmacı hayallerine veda etti. Peki, 18 Ekim MasterChef Türkiye'de kim elendi, hangi yarışmacı haftayı tamamlayamadı? Eleme oyununda hangi yemek yapıldı, kim yüksek puan aldı, kim düşük kaldı? İşte 18 Ekim MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler, elenen isim ve geceye damga vuran anlar...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de elenen isim henüz açıklanmadı.

MASTERHCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu haftanın eleme adayları, Onur, Cansu, Murat Can, Nisa, Sezer, Barış ve Furkan oldu.