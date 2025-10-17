CANLI SKOR ANA SAYFA
Hafta sonu sınav var mı? 18-19 Ekim ÖSYM sınav takvimi!

18-19 Ekim 2025 tarihlerinde ÖSYM tarafından herhangi bir merkezi sınavın düzenlenip düzenlenmeyeceği, öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Özellikle hafta sonları yapılan sınavlar, katılımcıların programlarını planlaması açısından büyük önem taşıyor. Peki, 18-19 Ekim 2025’te ÖSYM sınavı var mı? Hafta sonu sınav olacak mı? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 11:01 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 11:02
18-19 Ekim 2025 tarihlerinde ÖSYM tarafından herhangi bir merkezi sınavın düzenlenip düzenlenmeyeceği, öğrenciler, veliler ve eğitim kurumları tarafından merak konusu haline geldi. Özellikle hafta sonları yapılan sınavlar, katılımcıların programlarını planlaması, ulaşım ve konaklama düzenlemelerini yapması açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle, sınav tarihlerinin önceden bilinmesi, öğrencilerin motivasyonu ve hazırlık sürecini doğrudan etkiliyor. Peki, 18-19 Ekim 2025'te ÖSYM sınavı var mı?

HAFTA SONU SINAV VAR MI?

19 Ekim 2025 Pazar günü Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2025-TR-YÖS/2 uygulanacaktır.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

