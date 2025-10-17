CANLI SKOR ANA SAYFA
Gram altın fiyatı ne kadar 17 Ekim? | Kapalı Çarşı altın fiyatları alış-satış

Gram altın fiyatı ne kadar 17 Ekim? | Kapalı Çarşı altın fiyatları alış-satış

Altın yatırımcıları için piyasa takibi kritik öneme sahip. 17 Ekim Cuma günü itibarıyla piyasalar, güne ufak bir yükselişle başlarken altın alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, ata ve cumhuriyet altını fiyatları, küresel dalgalanmalar sebebiyle değişiklik gösterebilmektedir. Altın ve döviz kurundaki hareketleri anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar için Kapalı Çarşı altın fiyatları ile canlı döviz kuru takibi haberimizde...

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 06:56
Gram altın fiyatı ne kadar 17 Ekim? | Kapalı Çarşı altın fiyatları alış-satış

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 17 EKİM | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet, Ata altın alış, satış fiyatı ne kadar? Euro, dolar, sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 17 Ekim Cuma 2025 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

17 EKİM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 41,91 (Alış) - 41,96 (Satış)

EURO: 49,12 (Alış) - 49,16 (Satış)

STERLİN: 56,42 (Alış) - 56,46 (Satış)

1 DOLAR = 41,96 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

Gram altın alış-satış 17 Ekim

👉KAPALI ÇARŞI ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI 17 Ekim Cuma 2025

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Gram altın alış: 5.857,65

◼Gram altın satış: 5.858,24

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 10.040,00

◼Çeyrek altın satış: 10.144,00

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 20.080,00

◼Yarım altın satış: 20.288,00

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Tam altın alış: 38.773,68

◼Tam altın satış: 39.547,01

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 40.036,00

◼Cumhuriyet altını satış: 40.390,00

ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Ata altın alış: 39.985,36

◼Ata altın satış: 41.002,73

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 17 Ekim Cuma günü saat 06.09 itibarıyla alınmıştır.

UÇK'dan Kayserispor lehine karar! UÇK'dan Kayserispor lehine karar! 00:24
ÇBK Mersin 69-70 Basket Landes | MAÇ SONUCU - ÖZET ÇBK Mersin 69-70 Basket Landes | MAÇ SONUCU - ÖZET 00:12
La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! 00:04
Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış 00:04
Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış 00:01
F.Bahçe 2. yarıda coştu! F.Bahçe 2. yarıda coştu! 23:46
F.Bahçe'den tarihe geçecek transfer! Bir ilke imza atacak F.Bahçe'den tarihe geçecek transfer! Bir ilke imza atacak 23:46
Sezon sonu sözleşmesi bitecek 10 Türk futbolcu! Sezon sonu sözleşmesi bitecek 10 Türk futbolcu! 23:46
Samandıra'da yeni dönem! Mert Hakan ve Tedesco... Samandıra'da yeni dönem! Mert Hakan ve Tedesco... 23:46