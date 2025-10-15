Bugün Resmi Gazete 15 Ekim Çarşamba 2025 | Resmi Gazete kararları

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Resmi Gazete bugün 15 EKİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 15 Ekim Çarşamba tarihli 33048. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 15 Ekim Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

15 Ekim RESMİ GAZETE için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Yerli Malı Tebliği (SGM-2024/10)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2025/4)

–– Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2024/28)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2025/28)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2025 Tarihli ve E: 2024/193, K: 2025/136 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2025 Tarihli ve E: 2025/119, K: 2025/155 Sayılı Kararı

👉15 EKİM 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri