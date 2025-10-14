CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman? Galatasaray-Bodo/Glimt maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman? Galatasaray-Bodo/Glimt maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Futbolseverler, maçın tarihini ve yayın bilgilerini merakla araştırıyor. UEFA takvimine göre bu kritik mücadele, önümüzdeki hafta oynanacak ve Avrupa’daki temsilcimiz için büyük önem taşıyor. Peki, Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman? Galatasaray-Bodo/Glimt maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 12:10 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 10:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman? Galatasaray-Bodo/Glimt maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında heyecan dorukta! Galatasaray, 3. hafta mücadelesinde Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak. Gruptaki ilk galibiyetini alan Sarı Kırmızılılar, bu maçı da kazanarak puanını 6'ya yükseltmek istiyor. Peki, Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Futbolseverlerin merak ettiği bu soruların yanıtı netleşiyor. Peki, Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Bodo/Glimt maçı detayları!

GALATASARAY BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşamasındaki üçüncü maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği bu mücadele, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü İstanbul'da, RAMS Park Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI SAAT KAÇTA?

Maçın başlama saati ise 19.45 (TSİ) olarak belirlendi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GALATASARAY BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Bodo/Glimt karşılaşmasının, daha önceki maçlar doğrultusunda TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanması beklenmektedir.

F.Bahçe'den 'portakal' transfer!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Fenerbahçe’de neştere devam! Veda sırası onlarda…
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "alevi" çıkışı: Tuzakları bozmanın vakti geldi | CHP'ye ayar DEM'e uyarı
G.Saray'da iki isme görev düştü!
Araplar devreye girdi! Icardi ile yollar ayrılıyor mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den 'portakal' transfer! F.Bahçe'den 'portakal' transfer! 11:12
Portekiz - Macaristan maçı ne zaman? Portekiz - Macaristan maçı ne zaman? 10:54
G.Saray'da iki isme görev düştü! G.Saray'da iki isme görev düştü! 10:46
İtalyan efsanesinden Kenan Yıldız sözleri! İtalyan efsanesinden Kenan Yıldız sözleri! 10:33
İspanya Bulgaristan maçı detayları! İspanya Bulgaristan maçı detayları! 10:31
F.Bahçe'de Skriniar'a sürpriz talip! F.Bahçe'de Skriniar'a sürpriz talip! 10:05
Daha Eski
Türkiye Gürcistan maçı canlı yayın bilgileri! Türkiye Gürcistan maçı canlı yayın bilgileri! 09:57
Tedesco 4 mevkiye takviye istedi! Tedesco 4 mevkiye takviye istedi! 09:42
Bugünkü maçlar 14 Ekim Salı 2025 Bugünkü maçlar 14 Ekim Salı 2025 09:00
Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları 01:24
Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları 01:24
F.Bahçe'de sular ısınıyor! F.Bahçe'de sular ısınıyor! 00:42