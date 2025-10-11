Tam Gaz filmi konusu nedir? Tam Gaz (Baby Driver) oyuncuları kim?

CANLI SKOR ANA SAYFA
2017 yapımı aksiyon, suç ve müzik türündeki "Tam Gaz" (orijinal adıyla Baby Driver), Edgar Wright'ın yazıp yönettiği, başrolünde Ansel Elgort'un yer aldığı bir film olarak dikkat çekiyor. Filmde, suç dünyasından kaçmaya çalışan bir kaçış sürücüsünün hikâyesi anlatılıyor. Peki, Tam Gaz filmi konusu nedir? Tam Gaz oyuncuları kim? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 12:15 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 12:16
"Tam Gaz" (Baby Driver), 2017 yılında vizyona girdi ve dünya çapında büyük ilgi gördü. Ansel Elgort'un başrolünde olduğu filmde, suç dünyasından kaçmaya çalışan bir sürücünün hikâyesi anlatılıyor. Kevin Spacey, Lily James, Jon Hamm, Jamie Foxx ve Eiza González gibi ünlü oyuncular da filmde önemli roller üstleniyor. Film, aksiyon sahneleri ve müzikle uyumlu kurgusuyla öne çıkıyor. Peki, Tam Gaz filmi konusu nedir? Tam Gaz (Baby Driver) filmi oyuncuları kim? Detaylar haberimizde...

TAM GAZ (BABY DRIVER) KONUSU NEDİR?

"Tam Gaz" (Orijinal adı: Baby Driver) filmi, aksiyon, suç ve komedi türlerini müzikle harmanlayan, 2017 yapımı popüler bir yapımdır. Yönetmenliğini ve senaristliğini Edgar Wright üstlenmiştir.

Film, genç ve yetenekli bir kaçış sürücüsü olan Baby'nin hikayesini anlatır. Baby, çocukluktan kalma bir kulak çınlaması sorunu nedeniyle sürekli müzik dinler. Kendisi için özenle hazırladığı çalma listeleri, yaptığı her harekete ritim tutar ve onu adeta bir dans koreografisiyle soygun mahallerinden kaçıran dahi bir sürücüye dönüştürür.

Hayatı, güçlü ve tehlikeli bir suç patronu olan Doc'a borcunu ödemekle geçer. Az konuşan ve mesafeli olan Baby, hayatının bu suç batağından ibaret olmasını istemez.

Rüyalarının kızı olan garson Debora ile tanışınca, Baby suç dünyasından tamamen kopmak için bir fırsat yakaladığını düşünür. Ancak Doc, ona son bir soygun görevi verir. Bu "son iş" için bir araya gelen ekip, beklenenden daha tehlikeli ve acımasızdır. Baby, aşk ve özgürlüğe kavuşabilmek için sadece Doc ile değil, bu yeni ve tehlikeli suç ortaklarıyla da yüzleşmek zorunda kalacaktır.

TAM GAZ FİLMİ OYUNCULARI

Filmin başrollerinde Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Eiza González, Jon Hamm, Jamie Foxx ve Jon Bernthal yer almaktadır.

