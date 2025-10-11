Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? (Bulgaristan - Türkiye) Bulgaristan - Türkiye maçı ŞİFRESİZ CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Milli maç heyecanı yeniden başlıyor! Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye, özel maçta Bulgaristan ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. "Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" sorusu taraftarların gündeminde. TFF'den yapılan duyuruya göre karşılaşma TV8 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bulgaristan – Türkiye maçı 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. İşte Bulgaristan – Türkiye maçı canlı yayın saati, kanalı ve kadro bilgileri…

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç Bilgileri:

Karşılaşma: Bulgaristan - Türkiye (2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu)

Bulgaristan - Türkiye (2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu) Tarih: 11 Ekim Cumartesi (Bugün)

11 Ekim Cumartesi (Bugün) Saat: TSİ 21:45

TSİ 21:45 Kanal: TV8 (Şifresiz)

TV8 (Şifresiz) Stadyum: Vasil Levski Stadyumu, Sofya

2026 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ E GRUBU BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Bulgaristan - Türkiye milli maçı, TV8 kanalında yayınlanacak.

BULGARİSTAN TÜRKİYE MİLLİ MAÇ ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma şifresiz olarak yayınlanacaktır.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN FUTBOL GEÇMİŞİ

Türkiye, Bulgaristan ile futbol tarihindeki ilk karşılaşmasını 4 Nisan 1925'te Taksim Stadı'nda oynadı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Millilerin gollerini Mehmet Leblebi ve Sabih Arca kaydetti.

Tarih boyunca iki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda Türkiye, 1931 ve 1974'te Bulgaristan karşısında 5-1'lik ağır yenilgiler aldı. Buna karşın en farklı galibiyetini 2015'te, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta 4-0'lık skorla elde etti; golleri Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz ikişer kez kaydetti.

A Milli Takım, 102 yıllık maç tarihinde Bulgaristan ile 23 kez karşılaştı. Bu maçların 7'sini Türkiye kazanırken, 10'u Bulgaristan'ın üstünlüğüyle tamamlandı ve 6 maç berabere sonuçlandı. Türkiye'nin 36 golüne Bulgaristan 43 golle karşılık verdi.

Türkiye, Bulgaristan ile en çok karşılaştığı rakiplerden biri konumunda. 26 maçla Romanya'dan sonra en fazla buluşma yaşanan ekip Bulgaristan oldu. Takımlar, Balkan Kupası'ndaki 5 karşılaşma dışında genellikle özel maçlarda karşı karşıya geldi.

Bu kez A Milli Takım, Bulgaristan ile ilk kez Dünya Kupası elemelerinde mücadele edecek.