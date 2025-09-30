CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 30 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 30 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 30 Eylül 2025 tarihli 33033. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 30 Eylül Salı 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 09:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün! 30 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 30 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 30 Eylül Salı tarihli 33033. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 30 Eylül Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

30 Eylül tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Sanayinin Teknolojik Dönüşümü Projesine İlişkin Olarak Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile İmzalanan Hibe Anlaşması

YÖNETMELİK

–– İstanbul Üniversitesi Küresel Siyaset ve Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/09/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/35551] Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/4/2025 Tarihli ve 2019/31177 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/1/2025 Tarihli ve 2019/17715 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/1/2025 Tarihli ve 2020/37270 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/1/2025 Tarihli ve 2021/29848 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2025 Tarihli ve 2021/34076 Başvuru Numaralı Kararı

👉30 EYLÜL 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu...
F.Bahçe'de Tedesco için kritik viraj!
DİĞER
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi kızdırdı! “İlk 11’e girecek bir oyuncu yok”
Yeni komuta kademesi Beştepe'de! MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor
Buruk'tan forvet kararı! İşte Liverpool maçının 11'i
Arne Slot: G.Saray yenmesi zor bir takım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 30 Eylül Salı 2025 Bugünkü maçlar 30 Eylül Salı 2025 08:37
Sergen Yalçın: Abraham'ın omzu çıktı Sergen Yalçın: Abraham'ın omzu çıktı 00:21
Dolmabahçe'de kazanan Kara Kartal! Dolmabahçe'de kazanan Kara Kartal! 00:21
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu... F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu... 00:21
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 00:21
Özil'den FIFA ve UEFA'ya KKTC çağrısı! Özil'den FIFA ve UEFA'ya KKTC çağrısı! 00:21
Daha Eski
Arne Slot: G.Saray yenmesi zor bir takım Arne Slot: G.Saray yenmesi zor bir takım 00:21
F.Bahçe'den Gökhan Gönül açıklaması! F.Bahçe'den Gökhan Gönül açıklaması! 00:21
Tekke: Onuachu'nun sakatlanması... Tekke: Onuachu'nun sakatlanması... 00:21
Liverpool'un İstanbul kafilesi açıklandı! Liverpool'un İstanbul kafilesi açıklandı! 00:21
G.Saray–Liverpool maçı için flaş tahmin! G.Saray–Liverpool maçı için flaş tahmin! 00:21
Babel’den G.Saray'a Liverpool uyarısı! Babel’den G.Saray'a Liverpool uyarısı! 00:21