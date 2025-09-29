CANLI SKOR ANA SAYFA
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

Sağlık Bakanlığı 18 bin yeni personel alımı için düğmeye bastı. Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre, bakanlık bünyesine 15 bin 247 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Başvurular, ÖSYM üzerinden KPSS puanıyla yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartlar neler? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 10:23 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 10:24
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği istihdam planı kapsamında Sağlık Bakanlığı personel alımı süreci başladı. Bakan Kemal Memişoğlu, alımların ikinci etapta 15 bin 247 sözleşmeli sağlık personeliyle yapılacağını duyurdu. Adaylar tercihlerini ÖSYM sistemi üzerinden KPSS 2025/5 kılavuzuna göre yapacak. KPSS 2025/5 tercih kılavuzu yayımlanırken, adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, hangi tarihler arasında yapılacak? Detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yeni personel alımıyla ilgili açıklamada bulundu.

Memişoğlu, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin kişilik sağlık personeli alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik.

Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz:

  • Toplam 18 bin yeni personel alımı gerçekleştirilecektir. Bunların 15 bin 247'si sözleşmeli personel, 2 bin 753'ü ise sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

  • Sözleşmeli personel alımı için tercihler, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak kılavuz üzerinden yapılacaktır.

  • Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir.

Bu atamaların ülkemize, milletimize ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı'na 15 bin 247 sözleşmeli personel Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacak. Tercihler 29 Eylül 2025 – 06 Ekim 2025 tarihleri arasında ÖYSM'nin internet sitesi üzerinden yapılacak. Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden KPSS puanına göre merkezi yerleştirme ile tercih yapabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI

