Az önce deprem mi oldu? Balıkesir'de deprem! 28 Eylül Pazar deprem ne zaman, nerede oldu?

Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye, deprem riski yüksek fay hatları üzerinde bulunduğu için her sarsıntı yakından takip ediliyor. Depremlerin şiddeti, derinliği ve merkez üssü gibi teknik bilgiler hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi tarafından düzenli olarak paylaşılıyor. Vatandaşlar, bu iki kaynağın verileriyle son depremleri, artçı sarsıntıları ve güncel bilgileri anlık olarak öğrenebiliyor. Peki, 28 Eylül Pazar deprem ne zaman, nerede oldu?

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 11:31 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 11:33
28 Eylül 2025'te deprem mi oldu? Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle vatandaşlar sık sık "Bugün deprem oldu mu, nerede oldu, kaç büyüklüğünde?" sorularını araştırıyor. Depremlerle ilgili güncel bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak açıklanıyor. Her iki kurumun yayınladığı veriler sayesinde deprem şiddeti, derinliği ve merkez üssü öğrenilebiliyor. Peki, 28 Eylül 2025 Pazar günü hangi şehirlerde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli'nin son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

