Az önce deprem mi oldu? Balıkesir'de deprem! 28 Eylül Pazar deprem ne zaman, nerede oldu?

28 Eylül 2025'te deprem mi oldu? Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle vatandaşlar sık sık "Bugün deprem oldu mu, nerede oldu, kaç büyüklüğünde?" sorularını araştırıyor. Depremlerle ilgili güncel bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak açıklanıyor. Her iki kurumun yayınladığı veriler sayesinde deprem şiddeti, derinliği ve merkez üssü öğrenilebiliyor. Peki, 28 Eylül 2025 Pazar günü hangi şehirlerde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli'nin son depremler listesi…

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

