Ziraat Türkiye Kupası
MASTERCHEF KİM ELENDİ? 21 Eylül MasterChef'te elenen isim kim oldu? MasterChef'te bu hafta hangi yarışmacı elendi?

MASTERCHEF KİM ELENDİ? 21 Eylül MasterChef'te elenen isim kim oldu? MasterChef’te bu hafta hangi yarışmacı elendi?

MasterChef'te kim elendi? 21 Eylül MasterChef eleme gecesi, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından büyük bir merakla izlenirken, “MasterChef kim elendi?” sorusu sosyal medyada en çok aranan konular arasında yer aldı. Haftanın eleme potasında birçok güçlü yarışmacı yer alırken, jüri değerlendirmesi sonrası bir isim MasterChef'e veda etti. Peki, MasterChef’te bu hafta hangi yarışmacı elendi? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 09:04 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 09:05
MASTERCHEF KİM ELENDİ? 21 Eylül MasterChef'te elenen isim kim oldu? MasterChef’te bu hafta hangi yarışmacı elendi?

MASTERCHEF KİM ELENDİ 21 EYLÜL? MasterChef Türkiye'de 21 Eylül tarihinde gerçekleşen eleme gecesinde büyük bir rekabet yaşandı. "MasterChef kim elendi?" sorusunun yanıtı, ekran başındaki izleyiciler kadar yarışmacılar için de büyük önem taşıyordu. Jüri üyeleri Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleriyle gecenin sonunda veda eden isim belli oldu. Peki, 21 Eylül MasterChef'te kim elendi?MasterChef'te bu hafta hangi yarışmacı elendi? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef kim elendi sorusunun cevabı, bu haftaki performanslara ve jüri puanlamalarına göre netlik kazandı. Eleme potasında yer alan yedi yarışmacıdan biri, beklenmedik bir şekilde hayallerine veda etti. 21 Eylül akşamı ekranlara gelen bölümde yaşananlar, hem duygusal hem de şaşırtıcı anlara sahne oldu. Yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan İrem, 21 Eylül'de yayınlanan MasterChef bölümünde elenen yarışmacı oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMDİ?

Eleme potasında bu hafta; Çağatay, Barış, Murat Can, Sezer, Furkan, İrem ve Nisa yer aldı. Bu yedi yarışmacıdan biri, jüri tarafından verilen puanlar doğrultusunda yarışmaya veda etti.

