RESİMLİ CUMA MESAJLARI 19 Eylül anlamlı, dualı, ayetli cuma mesajları!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 19 Eylül anlamlı, dualı, ayetli cuma mesajları!

Resimli Cuma mesajları 19 Eylül tarihinde sosyal medya platformlarında ve mesajlaşma uygulamalarında en çok paylaşılan içerikler arasında yerini aldı. Müslümanlar için büyük anlam taşıyan bu mübarek günde sevdiklerine anlamlı ve dualı mesajlar göndermek isteyenler, “anlamlı cuma mesajları” ya da “ayetli Cuma mesajları” gibi aramalarla en güzel sözleri araştırıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 09:17
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 19 Eylül anlamlı, dualı, ayetli cuma mesajları!

Resimli Cuma mesajları 19 Eylül 2025! Vatandaşlar, resimli Cuma mesajları 19 Eylül tarihine özel olarak hazırlanmış seçenekleri tercih ederek hem hayırlı dileklerde bulunmak hem de manevi bir bağ kurmak istiyor. Dualı ve ayetli mesajlar, sevdiklerinize manevi değeri yüksek bir gün yaşatmanın en güzel yollarından biri olarak öne çıkıyor. Peki, 19 Eylül dualı Cuma mesajları nelerdir?

DUALI CUMA MESAJLARI

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar….

Allah'ım hamd Sanadır. Salatın, övdüğün ve seçtiğin kulun ve Resulün Muhammed'e ve Onun pak aline, ashabına olsun. Bize bu büyük Cuma gününde alemlere rahmet olarak gönderdiğin Resulüne salat ve selam ederek, katından bağışlanma ve kurtuluş ümit etmeyi nasip et. Cumanız mübarek olsun.

Her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarının tadını çıkaranlar mutludur. Hayırlı cumalar.

AYETLİ, DUALI CUMA MESAJLARI

Allah'ım bu mübarek Cuma gününde kalplerimizi iman ile doldur, günahlarımızı affet, dualarımızı kabul et. Cumanız mübarek olsun."

HADİSLİ CUMA MESAJLARI

"Cuma günü gusül abdesti alıp mescide gelerek hutbeyi dinleyen kimse, bir sonraki Cuma'ya kadar küçük günahlarından temizlenmiş olur." (Müslim)

"Kur'an'da buyurulduğu gibi: 'Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun, alışverişi bırakın.' (Bakara 62:9)"

"Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığınız zaman Allah'ı anmaya koşun..." (Cuma Suresi, 9) Hayırlı Cumalar.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurur: "Cuma günü, içinde bir saat vardır ki, Müslüman bir kul o saate rastlar da Allah'tan bir şey isterse, Allah ona mutlaka verir." (Buhari) Cumanız mübarek olsun.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

