CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 11 Eylül

BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 11 Eylül

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 45'in altına düştü. İstanbul'da barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 36,16 olarak ölçüldü. İşte 11 Eylül 2025 Perşembe İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 10:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 11 Eylül

BARAJ DOLULUK ORANLARI 11 EYLÜL | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. İlkbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde %12,9 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde %57,71 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise İşte 11 Eylül Perşembe günü yüzde 36,16 olarak ölçüldü.

💦11 EYLÜL 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

İşte 11 Eylül Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 36,16 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 11 Eylül'de doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %30,49

🚿 Darlık Barajı: %49,73

🚿 Elmalı Barajı: %57,71

🚿 Terkos Barajı: %42,29

🚿 Alibey Barajı: %22,02

🚿 Büyükçekmece Barajı: %38,95

🚿 Sazlıdere Barajı: %35,86

🚿 Istrancalar Barajı: %20,38

🚿 Kazandere Barajı: %12,9

🚿 Pabuçdere Barajı: %26,6

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'de Jhon Duran bilmecesi!
DİĞER
Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe'ye ilk müdahale geldi! Mourinho'nun yaptığını yapmayacak...
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kemal Can firari... Kenan Tekdağ nereden çıktı?
Beşiktaş'ın yıldız isminden kötü haber!
F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bu ismi kimse duymamıştı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da Taha Şahin sesleri! Pazarlıklar sürüyor Fırtına'da Taha Şahin sesleri! Pazarlıklar sürüyor 10:42
F.Bahçe'de Jhon Duran bilmecesi! F.Bahçe'de Jhon Duran bilmecesi! 10:21
Flaş Tedesco ve Mourinho kıyaslaması! Flaş Tedesco ve Mourinho kıyaslaması! 10:08
Filenin Efeleri sahaya çıkacak! Filenin Efeleri sahaya çıkacak! 10:06
Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! 09:58
12 Dev Adam'ın EuroBasket final hedefi! 12 Dev Adam'ın EuroBasket final hedefi! 09:37
Daha Eski
Osimhen'den büyük fedakarlık! Osimhen'den büyük fedakarlık! 09:36
Yunanistan-Türkiye yarı final maçı detayları! Yunanistan-Türkiye yarı final maçı detayları! 09:17
F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bu ismi kimse duymamıştı F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bu ismi kimse duymamıştı 09:03
Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! 00:17
Cengiz'den F.Bahçelileri kızdıran hareket! Cengiz'den F.Bahçelileri kızdıran hareket! 00:17
Fatih Terim için milli takım iddiası! Fatih Terim için milli takım iddiası! 00:17