Resmi Gazete'de bugün! 9 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 9 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 9 Eylül 2025 tarihli 33012. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 9 Eylül 2025 Salı tarihli Resmi Gazete kararları...

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 08:46
Resmi Gazete'de bugün! 9 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 9 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 9 Eylül Salı tarihli 33012. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 9 Eylül Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

9 Eylül tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Tarımsal Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşümü Projesine İlişkin Olarak Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile İmzalanan Hibe Anlaşması

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Ticari Kazancı Basit Usulde Tespit Edilen Mükellefler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10380)

–– Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 10381)

–– 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 10382)

YÖNETMELİKLER

–– Eskişehir Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Eskişehir Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 30)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

DÜZELTME: 7/9/2025 Tarihli ve 10376 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

👉9 EYLÜL 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

