Resmi Gazete'de bugün! 7 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 7 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 7 Eylül Pazar tarihli 33009. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 7 Eylül Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Aksaray Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Ostim Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri