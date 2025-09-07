CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 7 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 7 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 7 Eylül 2025 tarihli 33010. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 7 Eylül 2025 Pazar tarihli Resmi Gazete kararları...

Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 07:15
Resmi Gazete'de bugün! 7 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 7 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 7 Eylül Pazar tarihli 33009. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 7 Eylül Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

7 Eylül tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Aksaray Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Ostim Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

👉7 EYLÜL 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

