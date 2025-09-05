Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem! Merkez üssü neresi? Balıkesir depremini hangi iller hissetti? AFAD, Kandilli son depremler

CANLI SKOR ANA SAYFA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı hakkında detaylar belli olurken, vatadaşlar, "Balıkesir depreminin merkez üssü neresi, hangi iller hissetti?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 11:15 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 11:17
SON DAKİKA DEPREM | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kısa süreli panik yaratan sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar, "Balıkesir'deki depremin merkez üssü neresi? Hangi şehirlerde etkili oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD'ın yanı sıra Kandilli Rasathanesi de son depremler listesinde güncel verileri paylaştı.

BALIKESİR'DE 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.52'de yaşanan sarsıntının merkez üssü Sındırgı olarak açıklanırken, 9,23 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi, saat 10.52'de Balıkesir Sındırgı'da 4,1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Sarsıntının 14,5 kilometre derinlikte yaşandığı belirtilirken, meydana gelen depremin çevre illerden de hissedildiği paylaşıldı.

