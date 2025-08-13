CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI 13 Ağustos: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 13 Ağustos: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 13 Ağustos Çarşamba 2025 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 06:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CANLI ALTIN FİYATLARI 13 Ağustos: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 13 AĞUSTOS | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 13 Ağustos Çarşamba 2025 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

13 AĞUSTOS 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 40,73 (Alış) - 40,77 (Satış)

EURO: 47,58 (Alış) - 47,72 (Satış)

STERLİN: 54,84 (Alış) - 55,12 (Satış)

1 DOLAR = 40,77 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉13 Ağustos Çarşamba 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 4.389,39

◼Gram altın satış: 4.389,76

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 7.167,00

◼Çeyrek altın satış: 7.236,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 14.335,00

◼Yarım altın satış: 14.472,00

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 28.581,00

◼Tam altın satış: 28.812,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 29.151,00

◼Cumhuriyet altını satış: 29.592,00

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 29.021,00

◼Ata altın satış: 29.475,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 13 Ağustos Çarşamba günü saat 06.03 itibarıyla alınmıştır.

Yabancı basın: Mou, Van Persie'ye ders verdi!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden çılgın gelir! Feyenoord zaferi kasayı doldurdu...
Ankara'da bir ilk! Başkan Erdoğan Gürcistan ile ticaret hedefini açıkladı: Hedef 5 milyar dolar
F.Bahçe'de Kerem harekatı! Kritik tarih...
G.Saray'a transferde dev rakip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yabancı basın: Mou, Van Persie'ye ders verdi! Yabancı basın: Mou, Van Persie'ye ders verdi! 01:39
Yabancı basın: Mou, Van Persie'ye ders verdi! Yabancı basın: Mou, Van Persie'ye ders verdi! 01:39
G.Saray'a transferde dev rakip! G.Saray'a transferde dev rakip! 01:07
F.Bahçe kasasını doldurdu! Dev gelir F.Bahçe kasasını doldurdu! Dev gelir 01:06
F.Bahçe'nin rakibi belli oldu! F.Bahçe'nin rakibi belli oldu! 01:06
Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'ye kötü haber Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'ye kötü haber 01:06
Daha Eski
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 01:06
Mou'dan transfer sorusuna yanıt! Mou'dan transfer sorusuna yanıt! 01:06
Mou: Feyenoord'u hep yendim Mou: Feyenoord'u hep yendim 01:06
F.Bahçe Kadıköy'de turladı! F.Bahçe Kadıköy'de turladı! 01:06
F.Bahçe'de Duran şoku! Sakatlık... F.Bahçe'de Duran şoku! Sakatlık... 01:06
F.Bahçe-Feyenoord maçında skandal karar! F.Bahçe-Feyenoord maçında skandal karar! 01:06