TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı yayınlayan TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgilerini sizler için derledik.
TV 8,5 canlı izlemek için tıklayın
TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4
TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN
TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼
- SON KARAR
- %100 FUTBOL
- PENALTI NOKTASI
- NOT DEFTERİ
- MAÇ RAPORU
- VE GOOL
TV8,5 youtube canlı yayını için tıklayın