KANAL D CANLI İZLE 2025 | Kanal D canlı yayın izle bugün - Kanal D frekans bilgileri

KANAL D CANLI İZLE 2025 | Ekranların en sevilen televizyon kanalları arasında yer alan Kanal D, dizi ve programlarıyla gönüllere taht kurmaya devam ediyor. Türkiye'nin en eski özel TV kanalları arasında yer alan ve yıllardır devam ettiği yayın hayatında kaliteden ödün vermeyen Kanal D, eğlenceli yayınları ile keyifli seyirler sunmayı sürdürüyor. Kanal D canlı yayın izlemek isteyenlere 'Kanal D canlı yayın linki, frekans bilgileri ve yayın akışı' başlıklarını sizler için derledik.

KANAL D FREKANS BİLGİLERİ

Kanal D HD şu anda D-Smart 22. kanal, Digiturk 24. kanal, Teledünya 25. kanal, Türksat TKGS 3. kanal, Türksat 4A 12245 H 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 22. kanal ve tivibu 23. kanaldan yayın yapmaktadır.

Kanal D, 1 Ekim 2006 tarihinde DHDTV adıyla yüksek çözünürlüklü yayınına başlamıştır. Türkiye'nin ilk ulusal yüksek çözünürlüklü televizyon kanalıdır. Kısa bir süre yayınlarını durdurduktan sonra, 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren D-Smart platformunda Kanal D HD adıyla tekrar yayına başlamıştır.

Kanal D HD, 18 Eylül 2014 tarihine kadar sadece D-Smart'ta 22. kanalda yayın yapmaktaydı. Fakat 18 Eylül 2014'te D-Smart'taki yayınını devam ettirerek Digiturk'te 324. kanala, Filbox'ta 21. kanala ve Türksat 4A'da 12245 H 27500 5/6 frekansına şifresiz ve ücretsiz olarak eklenmişti. Fakat 1 Ekim 2014'te Türksat 4A uydusundaki şifresiz ve ücretsiz yayını ile Filbox'taki yayınını sonlandırmıştır. Kanal D HD, sadece D-Smart'ta 22. kanaldan ve Digiturk'te 324. kanaldan izlenebilmekteydi. 6 Kasım 2015 tarihinde tekrar Türksat 4A'da şifresiz ve ücretsiz olmuştur.

KANAL D HAKKINDA

Kanal D, Demirören Holding'in Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından biridir. Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, genelde dizi filmleriyle ön plana çıkmıştır. 2009 yılı itibarıyla Türkiye'de en çok izlenen kanal unvanını elde etmiştir.

Kanal, 21 Nisan 2011 tarihinde logosunu üç boyutlu yapmış ve logonun ortasındaki daire dönen bir küre olmuştur. Mayıs 2013'ten itibaren Kanal D dizileri engelsiz.kanald.com.tr adresinde görme engelliler için sesli betimleniyor, işitme engelliler için işaret dili ile anlatılıyor. Ayrıca altyazılarla destekleniyor.

Kanal D, 1 Temmuz 2013 tarihinde 16:9 (geniş ekran) yayına geçti. 21 Mart 2018 tarihi itibarıyla Demirören Holding'e satılmıştır. 3 Eylül 2018 tarihinde logosunu tekrar değiştirmiştir.

KANAL D PROGRAMLARI

GELİNİM MUTFAKTA - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / Kanal D İZLE

Kanal D'nin, sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı, çok izlenen, fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta 6'ncı sezonu ile ekranlarda! Gelinler bu sezon her gün bir çeyrek altın kazanırken, haftanın birincisi gelin ise tam 10 adet altın bileziği koluna takacak. Gündüz kuşağına renk katan hem eğlendiren hem de kazandıran yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 13.00'de Kanal D'de…

NELER OLUYOR HAYATTA? - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / KANAL D İZLE

Kanal D'nin sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı çok izlenen programı "Neler Oluyor Hayatta", hafta içi her sabah canlı yayınla ekrana gelmeye devam ediyor.

Kanal D DİZİLERİ

ÜÇ KIZ KARDEŞ İZLE - ÜÇ KIZ KARDEŞ FRAGMAN VE BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN / Kanal D İZLE

Üç Kız Kardeş her Salı Kanal D'de!

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

Yapım: SÜREÇ FİLM

Yapımcı: Ali Gündoğdu - İnci Gündoğdu

İdari Yapımcı: Aynur Başgök

Yönetmen: Eda Teksöz

2. Yönetmen: Ayça Yaykın

Senaryo: Betül Yağsağan

Müzik: Batuhan Fırat

Oyuncular:

Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Mert Özcan, Yiğit Dikmen, Eren Ören, Ayça İnci

DİLEK TAŞI İZLE - DİLEK TAŞI FRAGMAN BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN / Kanal D İZLE

DİLEK TAŞI her Çarşamba Kanal D'de

Mustafa, karısı Canan ve kızı Cemre'yle İstanbul'un gecekondu mahallesinde hayatını sürdürmeye çalışan otuzlu yaşlarının başında bir adamdır. Karısı Canan amansız bir hastalığın pençesindedir. İyileşmesi için acilen ameliyat olması gerekmektedir. Mustafa ise parayı nasıl bulacağını bilemiyordur. Çalıştığı fabrika lokavttan dolayı uzun süredir kapalıdır. Fakat Mustafa ameliyat için gereken parayı bir şekilde bulmak zorundadır. O güne kadar kimsenin önünde boyun eğmemiş, onuru, haysiyeti için yaşamıştır Mustafa. Fakat şimdi yardım istemekten başka çaresi yoktur. Fabrikanın sahibi Yakup Bey'i bulup aylardır ödenmeyen maaşlarını istemek için yola çıkar. Parayı alıp karısını ameliyat ettirecektir. Ancak o gün yaşananlar Mustafa'nın ve kızı Cemre'nin bütün hayatını kökünden değiştirecektir.

Yapım: Pastel Film

Yapımcı: Yaşar İrvül, Efe İrvül

Yönetmen: A. Volkan Kocatürk

Senaryo: Can Sinan

Oyuncular:

Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz

ARKA SOKAKLAR İZLE - ARKA SOKAKLAR FRAGMAN BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN / Kanal D İZLE

Arka Sokaklar her Cuma Kanal D'de

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren İstanbul Emniyet Müdürü Rıza Soylu (Zafer Ergin) olur.

Yönetmen : Orhan Oğuz

Tv Grup Başkanı : Murat Yancı

Dramalar Direktörü : Gökhan Yıldız

Yapımcı : Ali Cengiz Deveci

İdari Yapımcı : Arzu Eğmir

Senaryo : Ozan Yurdakul - Sinan Yurdakul

Uygulayıcı Yapımcı : Özer Erten

Müzik : Murat Evgin - Jingle Tv

Oyuncular : Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar, Hasan Denizyaran, Oğuz Peçe, Sinem Reyhan Kıroğlu, Cansu Fırıncı, Tunç Oğuz, Nazlı Tosunoğlu, Hülya Kalebayır, Ali Haydar Çataltepe, Can Başak, Gaye Gürsel, Elvan Dişli, Perihan Ünlücan, Ece Aydemir, Gizem Terzi, Ecem Öz, Kerimhan Duman, Furkan Göksel ,Onurcan Sesli, Ada Baykan, Efe Günay, Elçim Atamgüç, Gizem Birdan, Murat Yeşil, Garip Kont ve Mustafa Üstündağ

YARGI İZLE - YARGI FRAGMAN VE BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN / Yargı İZLE

Yargı her Pazar Kanal D'de

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

Yapım: KYN Yapımevi

Yönetmen: Mustafa Şevki Doğan

Senarist: Zülküf Yücel ve Zehra Yücel

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Osman Albayrak (Sinan Müdür).