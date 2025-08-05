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Haberler Haberler LGS ek tercih boş kontenjanlar 2025 | LGS ek yerleştirme son gün ne zaman?

LGS ek tercih boş kontenjanlar 2025 | LGS ek yerleştirme son gün ne zaman?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ilk tercihlerinde istedikleri okula yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih dönemi başladı. 4 Ağustos tarihi itibarıyla, yüzde 95,57'si dolan liseler için ek tercihlerde bulunacak lise adayları, arama motorlarında 'LGS ek tercih boş kontenjanlar 2025 | LGS ek yerleştirme son gün ne zaman?' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 10:12
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LGS ek tercih boş kontenjanlar 2025 | LGS ek yerleştirme son gün ne zaman?

LGS ek tercih boş kontenjanlar 2025 | Liselere Geçiş Sistemi sınavına katılan 963.142 öğrenci için tercih sonuçları açıklandı. 4 Ağustos PAzartesi günü yerleştirme sonuçlarını gören öğrencilerden istedikleri okula yerleşemeyenler, ek tercihler için araştırmalarını hızlandırdı. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 200 bin 25 kontenjanın 191 bin 159'u yani 95,57'si dolarken boş kontenjanlar üzerinden şansını deneyecek adaylar için tüm detayları haberimizde derledik.

LGS EK YERLEŞTİRME SON GÜN NE ZAMAN?

MEB'den tarafından yapılan açıklamada, LGS lise yerleştirmelerinde açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin iki dönem halinde yapılacağı bildirildi. Yerleştirmeye esas birinci nakil başvuru süreci, 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu döneme ait sonuçlar ise 8 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. İkinci nakil başvuru dönemi ise 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak ve başvuru sonuçları 14 Ağustos 2025'te açıklanacak.

LGS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR 2025

2025 LGS boş kontenjan ve taban puan bilgileri listesi herkesin erişimine açık olarak yayımlanmadı. Boş kontenjanlar ve taban puanlar, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sorgulanıyor. e-Okul üzerinden 2025 LGS boş kontenjan ve taban puanları öğrenmek için:

1-) e-Okul.meb.gov.tr adresine giriş yapın.

2-) "Yerleştirme Sonuçları ve Nakil Tercihleri" sekmesini seçin.

3-) Öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası girerek sisteme erişim sağlayın.

4-) Açılan sayfada okulların güncel boş kontenjan bilgileri ve taban puanları listelenecek.

NOT: Boş kontenjanlar, her nakil döneminin başında ve sonunda güncellenmektedir.

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