YKS TERCİH EKRANI 2025 | ÖSYM YKS tercihleri nasıl yapılır? Adım adım tercih rehberi

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YKS TERCİH EKRANI 2025 | Üniversite hayali kuran 2 buçuk milyonu aşkın adayın birbiriyle yarıştığı 3 oturumlu YKS'nin ardından tercihler başlıyor. 1 Ağustos Cuma günü başlayan tercih süreci, 13 Ağustos gün sonuna kadar devam edecek. Tercih yapacak adaylar, arama motorlarında 'YKS tercihleri nasıl yapılır? Kaç tercih hakkı var?' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

2025 YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM 0YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin resmi sitesi olan https://ais.osym.gov.tr veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılır.

+Doğrudan Giriş: T.C. Kimlik Numaran ve şifrenle AİS'e giriş yapılır.

+e-Devlet ile Giriş: e-Devlet hesabı kullanılarak da sisteme erişilebilir.

ÖSYM ŞİFRENİ UNUTTUYSAN; AİS'teki "Şifremi Unuttum" seçeneğiyle yeni şifre alınabilir. Bunun için güvenlik soruları yanıtlanmalı veya e-Devlet kullanılmalıdır.

+Tarayıcı Uyumluluğu: Sistem, güvenlik gereği sadece Google Chrome veya Microsoft Edge tarayıcılarıyla kullanabilir.

ÖSYM AİS TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

ADIM ADIM TERCİH REHBERİ

1. Adım-) Program Kodlarını Gir: Kılavuzdaki 7 haneli program kodlarını (ör. 1234567) doğru yazın. Sistem, kodlara göre üniversite ve bölüm adını otomatik dolduruyor. Burslu ve ücretli programların kodları farklı olduğundan bu noktada dikkatli olunması gerekmektedir.

2. Adım-) Sıralamayı Belirle: Tercihleri istek sıranıza göre ekleyin. 24 tercihi doldurmak zorunda değilsiniz; daha az tercih de yapabilirsiniz.

3. Adım-) Kaydet: Her eklediğiniz tercihi "Kaydet" butonuyla kaydedin. Sistem kesintilerinde kaydedilmeyen tercihler silinebilir.

Tercih ekranında hata yaparsanız, 13 Ağustos 23.59'a kadar listeyi düzenleyebilirsiniz.

4. Adım-) Onay Süreci: Kontrol sonrası "Tercih Onay" butonuna tıklayın. Onaylamadığınız tercihler ÖSYM'ye ulaşmaz ve geçersiz sayılır.

5. Adım-) Belgeleme: Onay sonrası sistem, "Tercih Bildirim" belgesi üretir. Bu belgenin çıktısını alın veya ekran görüntüsünü saklayın. Belgede tercihlerin doğru göründüğünü teyit edin.

MERAK EDİLENLER...

KAÇ TERCİH HAKKIM VAR?

2025 YKS'de en fazla 24 tercih hakkınız var. Daha az tercih yapabilirsiniz ancak 24'ün üzerinde tercih yapamazsınız.

TERCİH YAPARSAM SENEYE PUANIM DÜŞER Mİ?

Tercih yapmak puanınızı düşürmez. Ancak, bir programa yerleşip kayıt yaptırmazsanız, 2026'da OBP'niz yarıya düşer.

TERCİH YAPMAK ÜCRETLİ Mİ?

Hayır, YKS tercih işlemi ücretsizdir. ÖSYM AİS üzerinden tercihler bedelsiz yapılır.

EN AZ KAÇ TERCİH YAPABİLİRİM?

En az 1 tercih yapabilirsiniz. 24 tercih hakkınız var, ama daha az tercih yapmak serbest.

EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Ek tercihler genellikle Eylül ortasında başlar. 2025 için tarih 10-15 Eylül olarak tahmin ediliyor. Ancak henüz net bir bilgi yok.

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2025 YKS tercih sonuçları, genellikle Ağustos sonu veya Eylül başında açıklanır. Tahmini tarih 23-31 Ağustos arasıdır.