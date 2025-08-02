Hafta sonu hava durumu | MGM açıkladı: İstanbul’a yağmur yağacak mı? (2-3 Ağustos)

Hafta sonu güneş kremi mi şemsiye mi tercih etmeliyiz? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbulluları yakından ilgilendiren açıklamayı yaptı. Megakentte günlerdir mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklıklar İstanbulluları bunaltırken 1 Ağustos Cuma günü yağmur yüzünü gösterdi. 62 günün ardından ilk kez kente düşen yağmur damlaları vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı, hava sıcaklığı düşüşe geçti. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte detaylar...

HAFTA SONU HAVA DURUMU | İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, İstanbul'da 2-3 Ağustos 2025 hafta sonu genel olarak sıcak ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklıklar 28-31°C arasında seyredecek, pazar günü ise 29-32°C'ye yükselecek. Nem oranları %60-75 civarında olacak, bu da havayı bunaltıcı kılabilir. Kuzeydoğudan esen rüzgarlar, özellikle sahil kesimlerinde hafif serinlik sağlayacak. Ancak, rüzgar hızı 15-30 km/s arasında değişecek, bu nedenle açık hava etkinliklerinde dikkatli olunmalı.

HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

MGM'nin tahminlerine göre, İstanbul'da 2-3 Ağustos hafta sonu yağmur beklenmiyor. Cumartesi ve pazar günleri hava genellikle parçalı bulutlu olacak, ancak yağış olasılığı oldukça düşük (%10'un altında). Yine de, cumartesi sabahı Anadolu Yakası'nda yerel olarak hafif sağanak geçişleri görülebilir. Pazar günü ise tamamen kuru bir hava hakim olacak.

İstanbul 5 günlük hava durumu

HAFTA SONU SICAKLIK VE NEM ORANI

İstanbul'da hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek. Cumartesi günü en yüksek 31°C, en düşük 24°C; pazar günü ise en yüksek 32°C, en düşük 25°C bekleniyor. Nem oranlarının yüksekliği, özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığı artırabilir. MGM, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılar için bol sıvı tüketimi öneriyor. Sahil bölgelerinde rüzgarın etkisiyle daha rahat bir hava hissedilse de, iç kesimlerde bunaltıcı bir atmosfer olabilir.