CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Hafta sonu hava durumu | MGM açıkladı: İstanbul’a yağmur yağacak mı? (2-3 Ağustos)

Hafta sonu hava durumu | MGM açıkladı: İstanbul’a yağmur yağacak mı? (2-3 Ağustos)

İstanbul'a 62 günün ardından 1 Ağustos Cuma günü yağmur yağmasıyla hafta sonu plan yapanların gözü hava durumuna çevrildi. 2-3 Ağustos tarihlerinde megakentte yağmur olup olmadığı araştırılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), beklenen açıklamayı yaptı. Peki İstanbul’a serinletici bir yağmur mu geliyor yoksa güneşli havalar mı devam edecek? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 09:26 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 09:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hafta sonu hava durumu | MGM açıkladı: İstanbul’a yağmur yağacak mı? (2-3 Ağustos)

Hafta sonu güneş kremi mi şemsiye mi tercih etmeliyiz? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbulluları yakından ilgilendiren açıklamayı yaptı. Megakentte günlerdir mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklıklar İstanbulluları bunaltırken 1 Ağustos Cuma günü yağmur yüzünü gösterdi. 62 günün ardından ilk kez kente düşen yağmur damlaları vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı, hava sıcaklığı düşüşe geçti. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte detaylar...

HAFTA SONU HAVA DURUMU | İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, İstanbul'da 2-3 Ağustos 2025 hafta sonu genel olarak sıcak ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklıklar 28-31°C arasında seyredecek, pazar günü ise 29-32°C'ye yükselecek. Nem oranları %60-75 civarında olacak, bu da havayı bunaltıcı kılabilir. Kuzeydoğudan esen rüzgarlar, özellikle sahil kesimlerinde hafif serinlik sağlayacak. Ancak, rüzgar hızı 15-30 km/s arasında değişecek, bu nedenle açık hava etkinliklerinde dikkatli olunmalı.

HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

MGM'nin tahminlerine göre, İstanbul'da 2-3 Ağustos hafta sonu yağmur beklenmiyor. Cumartesi ve pazar günleri hava genellikle parçalı bulutlu olacak, ancak yağış olasılığı oldukça düşük (%10'un altında). Yine de, cumartesi sabahı Anadolu Yakası'nda yerel olarak hafif sağanak geçişleri görülebilir. Pazar günü ise tamamen kuru bir hava hakim olacak.

İstanbul 5 günlük hava durumu

HAFTA SONU SICAKLIK VE NEM ORANI

İstanbul'da hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek. Cumartesi günü en yüksek 31°C, en düşük 24°C; pazar günü ise en yüksek 32°C, en düşük 25°C bekleniyor. Nem oranlarının yüksekliği, özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığı artırabilir. MGM, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılar için bol sıvı tüketimi öneriyor. Sahil bölgelerinde rüzgarın etkisiyle daha rahat bir hava hissedilse de, iç kesimlerde bunaltıcı bir atmosfer olabilir.

Derrick Köhn'e Rus kancası!
F.Bahçe için flaş Guessand ihtimali!
DİĞER
Osimhen transferinde bilinmeyen gerçek ortaya çıktı! Cimbom, önlemini şimdiden aldı...
TSK'nın komuta kademesi şekilleniyor! Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak: Hangi kararlar alınacak?
Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman!
O yıldızdan Fenerbahçe'ye ret!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aicha Hamideche Beşiktaş'ta! Aicha Hamideche Beşiktaş'ta! 17:20
F.Bahçe Feyenoord mesaisini sürdürdü F.Bahçe Feyenoord mesaisini sürdürdü 17:19
Zeynep Sönmez antrenörleriyle yollarını ayırdı Zeynep Sönmez antrenörleriyle yollarını ayırdı 17:16
Finlandiya Rallisi'ni Rovanpera kazandı Finlandiya Rallisi'ni Rovanpera kazandı 17:10
Milletler Ligi'nde şampiyon Polonya! Milletler Ligi'nde şampiyon Polonya! 16:39
Heung-Min Son'dan duygusal veda! Heung-Min Son'dan duygusal veda! 16:28
Daha Eski
F.Bahçe için flaş Guessand ihtimali! F.Bahçe için flaş Guessand ihtimali! 16:22
G.Saray'da Gaziantep FK hazırlıkları başladı G.Saray'da Gaziantep FK hazırlıkları başladı 15:49
Beşiktaş'ta St. Patrick mesaisi Beşiktaş'ta St. Patrick mesaisi 15:46
Trabzonspor sezon hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor sezon hazırlıklarını sürdürdü 15:44
Derrick Köhn'e Rus kancası! Derrick Köhn'e Rus kancası! 15:24
Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman! Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman! 14:58