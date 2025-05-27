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Haberler Haberler Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? | SSK, Bağkur, 4A, B, 4C Kurban Bayramı emekli ikramiyesi

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? | SSK, Bağkur, 4A, B, 4C Kurban Bayramı emekli ikramiyesi

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her yıl iki kez verilen ve emeklilerin yanı sıra dul, yetim, yaşlılık, gazi, şehit yakını ve hak sahiplerinin de yararlandığı ikramiyeler, Kurban Bayramı için 4 bin TL olarak hesaplara yatacak. Peki emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağkur, 4A, B, 4C Kurban Bayramı emekli ikramiyesi tarihleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 11:22
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Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? | SSK, Bağkur, 4A, B, 4C Kurban Bayramı emekli ikramiyesi

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? | Emeklilere Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek olan emekli bayram ikramiyesi için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın faydalandığı ikramiyeler, Ramazan Bayramı'nda 4 bin TL olarak hesaplara yatırılmıştı. Kurban Bayramı için de aynı tutarda yatırılması beklenen ikramiyeler için en çok merak edilen konu ise 'Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?' İşte detaylar...

SSK, BAĞKUR, 4A, B, 4C KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ TAKVİMİ

2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin yatacağı tarih için henüz açıklama yapılmadı. Ancak ödeme takviminin bu hafta içi kamuoyuna duyurulması ve ikramiyelerin 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR YATACAK?

İlk kez 2018 yılında ve her bayram için 1000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya, bu yıl için ise 4 bin liraya yükseltildi.

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLİR?

2025 Kurban Bayramı ikramiyesinden yaklaşık 16 milyon hak sahibi yararlanacak. İkramiyeden faydalanabilecek kişiler şunlar:

🔴SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında emekli aylığı alanlar,

🔴Yaşlılık, malullük, vazife malullüğü ve ölüm aylığı alanlar,

🔴Sürekli iş göremezlik geliri veya ölüm geliri alanlar,

🔴Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları,

🔴Şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile hak sahipleri.

DUL, YETİM AYLIĞI ALANLARIN İKRAMİYESİ KAÇ TL?

Dul ve yetim aylığı alanlar ise hisse oranlarına göre ikramiye alacak. Örneğin, eşinin/babasının maaşının yüzde 25'ini alan bir kişi, bayram ikramiyesi olarak 1000 TL (4 bin liranın yüzde 25'i); eşinin/babasının maaşının yüzde 75'ini alan bir kişi ise 3000 TL alacak.

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