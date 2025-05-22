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Haberler Haberler Üsküdar su kesintisi - İSKİ sular ne zaman gelecek? (22 Mayıs 2025)

Üsküdar su kesintisi - İSKİ sular ne zaman gelecek? (22 Mayıs 2025)

Üsküdar 22 Mayıs Perşembe günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Üsküdar su kesintisi olan mahalleleri ve 22 Mayıs 2025 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 14:49
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Üsküdar su kesintisi - İSKİ sular ne zaman gelecek? (22 Mayıs 2025)

Üsküdar su kesintisi 22 Mayıs 2025 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Üsküdar'ın bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 22 Mayıs 2025 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Üsküdar 22 Mayıs Perşembe günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

İSKİ ÜSKÜDAR SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: ACIBADEM MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: AHMEDİYE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: BARBAROS MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: BEYLERBEYİ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KANDİLLİ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KULELİ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KUZGUNCUK MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KÜPLÜCE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KÜÇÜKSU MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: MİMAR SİNAN MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: SALACAK MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: SELAMİ ALİ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: SELİMİYE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: SULTANTEPE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: VALİDE-İ ATİK MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ZEYNEP KAMİL MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ÇENGELKÖY MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ÜNALAN MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: İCADİYE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir

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