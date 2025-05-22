Beyoğlu su kesintisi - İSKİ sular ne zaman gelecek? (22 Mayıs 2025)

Beyoğlu su kesintisi 22 Mayıs 2025 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Beyoğlu'nun bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 22 Mayıs 2025 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Beyoğlu 22 Mayıs Perşembe günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

İSKİ BEYOĞLU SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE:ARAP CAMİ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE:ASMALI MESCİT MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE:BEREKETZADE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE:CİHANGİR MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE:EMEKYEMEZ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE:EVLİYA ÇELEBİ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE:FİRUZAĞA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: GÜMÜŞSUYU MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: HACIAHMET MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: HACIMİMİ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KILIÇALİ PAŞA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KULOĞLU MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: MÜEYYETZADE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: TOMTOM MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: YENİŞEHİR MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ÖMER AVNİ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: İSTİKLAL MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ŞAHKULU MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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