KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2025? | İslam dininde iki büyük bayramdan biri olan Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'ndan bir gün fazla yani 4 gün olarak kutlanır. Kurban Bayramı, Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'i Allah'a kurban etme emrini yerine getirme konusundaki teslimiyetini anmak için kutlanan bu bayramda, maddi durumu belirli seviyedeki kişiler, Allah için kurban keser ve bunu fakir kişilere dağıtır. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün 2025? Kurban Bayramı hangi gün, kaç gün tatil?

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlayacak. 4 gün boyunca sürecek olan bayramın son günü 9 Haziran Pazartesi günü olacak.

Arefe: 5 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 1. günü: 6 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 2. günü: 7 Haziran Cumartesi

Kurban Bayramı 3. günü: 8 Haziran Pazar

Kurban Bayramı 4. günü: 9 Haziran Pazartesi

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL?

Kurban Bayramı tatilinin Cuma gününe gelmesi nedeniyle 2 - 3 - 4 ve 5 Haziran (Yarım Gün) tarihlerinin tam gün tatil ilan edilmesi gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu ihtimalin gündemde olduğunu söyledi. Ancak henüz Kabine'den bu yönde bir karar çıkmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.