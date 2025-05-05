TÜİK nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı! Enflasyon oranı yüzde kaç oldu 2025?

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMI | Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamına göre, ocak ayında enflasyon yüzde 5.03, şubat ayında 2.27, mart ayında 2.46 oldu. Piyasaların beklentisi nisan ayında enflasyon rakamlarının aylık olarak yüzde 3.07 gelmesi yönündeydi. Peki, nisan ayında enflasyon oranı yüzde kaç oldu? İşte detaylar...

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI KAÇ OLDU 2025?

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %48,73 artış olarak gerçekleşti.