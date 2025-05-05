Mayıs ayı kira artış oranı 2025 belli oldu! Mayıs ayı kira zam oranı ne kadar oldu? | TÜİK açıkladı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği kararın ardından mayıs ayı kira artış oranları da belli oldu. Kiracılar bu karara göre sözleşme yapmaya hazırlanırken arama motorlarına, "Mayıs ayı kira zam oranı ne kadar oldu?" sorusunu yazmayı sürdürüyor. İşte mayıs ayı kira artış oranı...

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU 2025?

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, mayıs ayı kira artış oranı da belli oldu. Buna göre, mayıs ayı kira zam oranı 48.73 olarak belirlendi.

12 AYLIK TÜFE ORANI AŞILAMAYACAK

Kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz 2024'te sona ermişti. Mayıs ayında ev ve işyeri kira sözleşmesini yenilenecek olanların kira artışı 12 aylık güncel TÜFE oranına göre belirlenmeye devam edecek. Ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak.

Buna göre; Kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtlı kalarak ev sahiplerine mayıs ayında güncel 12 aylık TÜFE oranı üzerinden zam yapacak.