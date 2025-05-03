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Haberler Haberler Nisan ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?

Nisan ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Nisan ayı enflasyon verileri, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. TÜFE Mart ayında bir önceki aya göre %2,46 ve yıllık %38,10 artarken bu ayın beklenti anketi ve tahminleri de yayımlandı. Memur ve emekli zammı ile kira artış oranı üzerinde de belirleyici etkiye sahip olan enflasyon rakamları içib araştırmalar hız kazandı. Peki Nisan ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? 2025 Nisan enflasyon beklentisi kaç? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 11:57 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 08:27
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Nisan ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?

NİSAN AYI ENFLASYONU | Türkiye İstatistik Kurumu'nun her ayın 3. gününde açıkladığı bir önceki aya ait enflasyon verileri, iç pazar ve maaş zamları için büyük öneme sahip. Yılın dördüncü enflasyon verisi için yatırımcı ve vatandaşlar nefesini tutup beklerken 'Nisan ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK 2025 Nisan ayı enflasyon verileri beklenti anketi ve tahminler neler?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

2025 NİSAN ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılının dördüncü enflasyon verisi olan Nisan ayı enflasyon rakamları, 3 Mayıs 2025 tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle 5 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak.

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

TCMB tarafından yayımlanan piyasa katılımcıları anletine göre, TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,04 iken, bu anket döneminde yüzde 29,98 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,55 iken, bu anket döneminde yüzde 25,56 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,06 ve yüzde 17,69 olarak gerçekleşti.

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,88 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,1, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,5 olarak kayıtlara geçti.

FAİZ BEKLENTİSİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket

döneminde yüzde 42,33 olurken bu anket döneminde yüzde 46,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz

oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 42,50 olarak

gerçekleşti.

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