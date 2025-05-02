Arjantin deprem son dakika | Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı geldi...

Arjantin'in güneyi peş peşe meydana gelen güçlü depremlerle sarsıldı. İlk olarak 7.4 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından, aynı bölgede 7.1 şiddetinde ikinci bir sarsıntı daha kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremlerin merkez üssünün Ushuaia kentine yaklaşık 219 kilometre mesafede ve yerin 10 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

Art arda yaşanan bu iki şiddetli deprem, bölgede paniğe neden olurken, yetkililer tsunami tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Özellikle kıyı kesimlerinde yaşayan vatandaşlara, olası dalga riski nedeniyle acilen sahil bölgelerini terk etmeleri ve yüksek noktalara yönelmeleri çağrısı yapıldı. Afet ve Acil Durum birimleri, gelişmeleri yakından izlerken, bölge halkına resmi kanallar dışında yapılan bilgilendirmelere itibar edilmemesi konusunda uyarılar geliyor. Depremlerin etkisi ve olası artçı sarsıntılarla ilgili incelemeler ise sürüyor.

AFAD'DAN ARJANTİN DEPREMİ HAKKINDA AÇIKLAMA

AFAD, Arjantin'de meydana gelen deprem hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Güney Amerika açıklarında Drake Boğazı'nda uluslararası ajanslardan alınan ilk bilgilere göre M 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" ifadelerine yer verildi.