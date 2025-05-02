CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Arjantin deprem son dakika | Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı geldi...

Arjantin deprem son dakika | Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı geldi...

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Güney Amerika'nın sismik açıdan aktif bölgelerinden biri olan Arjantin’in güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerel saatle hissedilen bu şiddetli sarsıntı, geniş bir bölgede paniğe yol açarken, derinliği ve etkilediği alan bakımından da dikkat çekti. Depremin hemen ardından yetkili kurumlar tarafından tsunami riski nedeniyle uyarılar yapıldı. Sahil bölgelerinde yaşayan vatandaşların güvenli bölgelere yönlendirilmesi çağrısında bulunulurken, acil durum ekipleri olası can ve mal kayıplarına karşı bölgeye sevk edildi. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 17:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arjantin deprem son dakika | Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı geldi...

Arjantin'in güneyi peş peşe meydana gelen güçlü depremlerle sarsıldı. İlk olarak 7.4 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından, aynı bölgede 7.1 şiddetinde ikinci bir sarsıntı daha kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremlerin merkez üssünün Ushuaia kentine yaklaşık 219 kilometre mesafede ve yerin 10 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

Art arda yaşanan bu iki şiddetli deprem, bölgede paniğe neden olurken, yetkililer tsunami tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Özellikle kıyı kesimlerinde yaşayan vatandaşlara, olası dalga riski nedeniyle acilen sahil bölgelerini terk etmeleri ve yüksek noktalara yönelmeleri çağrısı yapıldı. Afet ve Acil Durum birimleri, gelişmeleri yakından izlerken, bölge halkına resmi kanallar dışında yapılan bilgilendirmelere itibar edilmemesi konusunda uyarılar geliyor. Depremlerin etkisi ve olası artçı sarsıntılarla ilgili incelemeler ise sürüyor.

AFAD'DAN ARJANTİN DEPREMİ HAKKINDA AÇIKLAMA

AFAD, Arjantin'de meydana gelen deprem hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Güney Amerika açıklarında Drake Boğazı'nda uluslararası ajanslardan alınan ilk bilgilere göre M 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" ifadelerine yer verildi.

Cimbom aradığı yıldızı İspanya'da buldu!
G.Saray'da büyük tehlike! 3 yıldız...
DİĞER
Sustalı Ceylan'da karanlık dünya Ceylan'ı içine çekecek!
Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda önemli açıklamalar
F.Bahçe'yi üzen haber! Skriniar...
Rosier'den flaş G.Saray itirafı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor-Konyaspor maçı saat kaçta? Antalyaspor-Konyaspor maçı saat kaçta? 16:48
Anadolu Efes-Panathinaikos maçı ne zaman? Anadolu Efes-Panathinaikos maçı ne zaman? 16:01
G.Saray'da büyük tehlike! 3 yıldız... G.Saray'da büyük tehlike! 3 yıldız... 15:55
Al Fayha-Damac FC maçı ne zaman? Al Fayha-Damac FC maçı ne zaman? 15:40
F.Bahçe'de derbi mesaisi! F.Bahçe'de derbi mesaisi! 15:32
Beşiktaş derbiye hazırlanıyor Beşiktaş derbiye hazırlanıyor 15:30
Daha Eski
Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz müjdesi! Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz müjdesi! 15:24
Al Ettifaq-Al Khaleej maçı ne zaman? Al Ettifaq-Al Khaleej maçı ne zaman? 15:19
Güne bomba gibi düşen iddia! G.Saray ve Icardi... Güne bomba gibi düşen iddia! G.Saray ve Icardi... 15:10
Ozan Tufan'a göre en iyiler! Ozan Tufan'a göre en iyiler! 14:03
Rosier'den flaş G.Saray itirafı! Rosier'den flaş G.Saray itirafı! 13:50
F.Bahçe'yi üzen haber! Skriniar... F.Bahçe'yi üzen haber! Skriniar... 12:48