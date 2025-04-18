TUS sonuç sorgulama 2025 | ÖSYM 1. Dönem TUS sınav sonuçları

TUS 2025 1. Dönem sınav sonuçlarını sorgulamak için tıklayın...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), bu yıl 14 farklı ilde yapıldı. 23 Mart tarihinde düzenlenen sınavın sonuç tarihi ise 18 Nisan 2025 olarak duyuruldu. Sınava katılan adaylar sonuçları beklerken ÖSYM beklenen duyuruyu yaptı: TUS sınav sonuçları erişime açıldı. İşte detaylar...

ÖSYM DUYURDU: TUS SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM resmi X hesabından yaptığı paylaşımda TUS sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"2025-TUS 1. Dönem ve 2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem: Sınav Sonuçları Açıklandı."

TUS NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav sorularının bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesini talep eden itirazlar sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde Genel Amaçlı Dilekçe Örneği ile yapılmalıdır. Her bir dilekçede sadece bir soruya yapılan itiraz belirtilmeli ve soru başına 75,00 TL itiraz ücreti ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi (IBAN NO: TR 40 0001 2009 4520 0044 0002 07) numaralı hesabına yatırılarak banka dekontu dilekçeye eklenmelidir.

Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır.

TUS NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacak. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

2025 TUS-2 NE ZAMAN?

2025-TUS 2. Dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, 17 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları ise 12 Eylül 2025 tarihinde erişime açılacak.