Hafta sonu hava nasıl olacak? | 19-20 Nisan İstanbul hava durumu - Yağmur yağacak mı?

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, ülke genelinde hafta sonu hava sıcaklıkları yükselişini sürdürecek. Nisan ayının başından itibaren düşüşte olan sıcaklıklar, 3. haftada mevsim normallerine döndü. Baharın gelişini müjdeleyen kırkikindi yağmurlarının da yakın zamanda ülkeye giriş yapması beklenirken hafta sonu için plan yapacak olanlar, hava durumu için araştırmalarını hızlandırdı. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte MGM'nin raporuyla hava durumu tahminleri...

19 NİSAN İSTANBUL HAVA DURUMU

19 Nisan Cumartesi günü yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Kuzeybatı'dan yurda giriş yapması beklenen yağmur, iç kesimlerde de etkili olacak. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken nem oranının ise yüksek olacağı kaydedildi. İstanbul'da Cumartesi günü hava hafif yağmurlu olacak. Gün boyunca sıcaklık değerleri en yüksek 17°C, en düşük 11°C civarında seyredecek.

MGM'nin verilerine göre, rüzgar kuzey-kuzeybatı yönünden hafif esintili, yaklaşık 3.7 km/sa hızında esecek. Nem oranı %65 seviyesinde olacak, bu da havanın hafif nemli hissedilmesine neden olabilir. Bulut oranı %3 gibi düşük bir seviyede kalsa da, hafif yağışın etkisiyle gökyüzü zaman zaman parçalı bulutlu görünebilir.

Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ihtimali bulunuyor, özellikle İstanbul Boğazı ve kıyı kesimlerinde görüş mesafesi azalabilir. Yağışın genellikle kısa süreli ve hafif olması bekleniyor, bu nedenle şemsiye taşımak faydalı olabilir, ancak şiddetli bir yağmur öngörülmüyor. MGM'nin denizcilik raporlarına göre, Marmara Denizi'nde dalga yüksekliği 0.5 ila 1.0 metre arasında olacak, bu da deniz ulaşımı için normal şartlar sunuyor.

20 NİSAN İSTANBUL HAVA DURUMU

20 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava durumu daha stabil ve güneşli olacak. MGM tahminlerine göre, hava açık olacak, sıcaklık en yüksek 18°C, en düşük 12°C seviyelerinde ölçülecek. Rüzgar batı-güneybatı yönünden 2.5 km/sa hızında esecek, yani oldukça hafif bir esinti hissedilecek. Nem oranı %53 civarında olacak, bu da Cumartesi'ye kıyasla daha kuru bir hava anlamına geliyor. Bulut oranı %0 olarak tahmin ediliyor, yani gökyüzü tamamen açık ve güneşli olacak.

MGM'nin raporları, sabah ve gece saatlerinde pus veya sis ihtimalinin düşük olduğunu, gün boyunca iyi bir görüş mesafesi sağlanacağını gösteriyor. Marmara Denizi'nde dalga yüksekliği yine 0.5 ila 1.0 metre arasında kalacak, deniz ulaşımı için uygun koşullar devam edecek. Pazar günü açık hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir ortam sunuyor; piknik, yürüyüş veya sahil aktiviteleri için uygun bir gün olabilir.

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HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

19 Nisan Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Yağış genellikle kısa süreli ve yerel olacak. 20 Nisan Pazar günü ise yağmur beklenmiyor. Hava açık ve güneşli olacak.