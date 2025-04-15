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Haberler Haberler Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? | 2025 Nisan faiz toplantı tarihi - Faiz düşecek mi?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? | 2025 Nisan faiz toplantı tarihi - Faiz düşecek mi?

Merkez Bankası'nın açıklayacağı Nisan faiz kararı, yatırımcı ve vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Yılın ikinci toplantısında 250 baz puan düşürülerek yüzde 42,5'e çekilen politika faizinde düşüşün sürüp sürmeyeceği merak edilirken para politikası kurulunun toplantı tarihi de araştırılıyor. Peki Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? 2025 Nisan faiz toplantı tarihi ne zaman? Detaylar ve faiz beklentileri ile ekonomistlerin tahminleri haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 10:56
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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? | 2025 Nisan faiz toplantı tarihi - Faiz düşecek mi?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN? | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yeni faiz kararı tüm yatırımcı ve vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. İç piyasaları önemli ölçüde etkileyen politika faizi, Ocak ve Mart aylarında 250 baz puan düşürülerek yüzde 42,5'e düşürüldü. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği ve bu yönde adımlar atılacağı sık sık yetkililer tarafından vurgulanırken ekonomistlerin Nisan ayı faiz tahmini de merak edilenler arasında. İşte detaylar...

2025 NİSAN FAİZ TOPLANTI TARİHİ NE ZAMAN?

TCMB Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre, yılın üçüncü faiz kararı Para Politikalı Kurulu toplantısının ardından 17 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

AA Finans'ın TCMB'nin 17 Nisan Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 2'si 350 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 42,50 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 oldu.

Mart ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45'ten 42,5'e düşürülmüştü.

TCMB tarafından geçen ay yapılan ara toplantıda da 42,5'te sabit bırakılırken, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltilmişti.

MART AYI FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının Mart ayında düzenlediği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, yılın ikinci politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekti.

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