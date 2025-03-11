YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2025 | YKS geç başvuru nasıl yapılır? Ücreti ne kadar, kaç TL?

YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2025 | ÖSYM tarafından her yıl ön lisans ve lisans eğitimi almak isteyen adaylar için düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 6 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında başvuru süreci tamamlanan sınava belirtilen sürede başvurmayan adaylar için geç başvuru imkanı bulunuyor. Bu yıl 11 - 13 Mart olarak belirlenen geç başvuru süresince izlenmesi gereken adımları sizler için derledik.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

YKS'de her bir oturumun başvuru ücreti 450 lira olarak belirlendi. İki oturuma katılacak adaylar 900 lira, üç oturuma katılacak adaylar ise 1450 lira ödeme yapmıştı. Ancak geç başvurularda adaylardan, normal başvuru ücretinin 1,5 katı ücret alınmaktadır. Bu sebeple 2025 YKS geç başvuru ücretleri, tek oturum için 675, iki oturuma katılacak adaylar için 1350, üç oturuma katılacak adaylar için ise 2.175 TL olacaktır.

1 OTURUM: 675 TL 2 OTURUM: 1.350 TL 3 OTURUM: 2.175 TL

2025 YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan 11 - 13 Mart 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Başvuru işlemleri 13 Mart 2025 tarihinde saat 23.59'da (ÖSYM başvuru merkezlerinden başvurular mesai saati bitiminde) sona erecektir. Sınav ücreti ödeme işlemleri ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla 13 Mart 2024 tarihi saat 23.59'a kadar yapılabilecektir.

YKS NE ZAMAN? TYT, AYT, YDT HANGİ TARİHTE?

TYT: 21 Haziran 2025

AYT: 22 Haziran 2025

YDT: 22 Haziran 2025