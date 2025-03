KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2025 | 8 Mart Dünya Kadınlar Günü resimli mesajları

KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2025 | Gücünü, içindeki sevgi ve azimden alan, her günü başka bir güne ilham veren, ailenin, toplumun ve dünyanın şekillenmesinde vazgeçilmez bir rol oynayan ve ayatın her anında gösterdikleri sabır, şefkat ve kararlılıkla hepimize ilham kaynağı olan kadınlarımız için onur günü geldi. Her yıl 8 Mart'ta dünya genelinde kutlanan Kadınlar Günü'nde sevdiklerine mesaj atmak ya da sosyal medyada kadınları tebrik etmek isteyenler için en güzel ve farklı Kadınlar Günü mesajlarını derledik.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ RESİMLİ MESAJLARI

🌸8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

🌸Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun.

🌸Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazlası, değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum.

🌸Hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, Keşke dememek için umudunu ikiyle çarp bu gün. Ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine.. Gününüz mutlu, hayalleriniz tatlı olsun. Ellerinize güneş, gönlünüze bahar dolsun, Her şey gönlünüzce olsun... 8 Mart'ınız kutlu olsun.

🌸Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar… Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun…

EŞE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

💏Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslendiğimde ya acım dinmiyor ya da sevgim coşuyor. Kadınlar günün kutlu olsun.

💏Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep senin canım... Kadınlar günün kutlu olsun.

💏Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgilim...

💏Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri paha biçilemeyen dünyanın en güzel kadınına; Kadınlar günün kutlu olsun!

ANNEYE 8 MART KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

💕Sonsuz sevgin ve fedakarlığın için teşekkür ederim. Hayatımın her anında yanımda olduğun için minnettarım. Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun, annecim!

💕Anneciğim, her günü özel kılan sevgin ve sabrın için teşekkür ederim. Senin gibi harika bir annenin evlatlarından biri olmak benim için en büyük şans. Kadınlar Günü'n kutlu olsun.

💕Sen bir kahramansın, güçlü ve özverili. Sen benim için sadece bir anne değil, aynı zamanda bir dost, bir öğretmensin. Kadınlar Günü'n kutlu olsun.

💕Annem, senin varlığın benim için her şeyden daha değerli. Hayatımda olman beni her zaman güçlendirdi Kadınlar Günü'n kutlu olsun.

💕Hayatımın en değerli hediyesi olan senin gibi bir annem olduğu için ne kadar şanslı olduğumu her zaman biliyorum. Kadınlar Günü'n kutlu olsun.

💕Bana hayallerimin peşinden koşmamı ve asla pes etmememi öğrettin. Senin gibi bir kadını tanımak benim için büyük bir ayrıcalık. Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun dünyanın en güzel kadını...

RESİMLİ 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI