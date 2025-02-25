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Haberler Haberler İlk oruç ne zaman 2025? | Ramazan'ın 1. günü ayın kaçında?

İlk oruç ne zaman 2025? | Ramazan'ın 1. günü ayın kaçında?

Mübarek Ramazan ayı geldi çattı. Oruç ibadetini yerine getirecek olan müminler bu yıl oruç tutulacak ilk günü merak ediyor. İlk oruç ne zaman 2025? Ramazan'ın 1. günü ayın kaçında? sorguları arama motorlarında yapılırken detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 23:30
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İlk oruç ne zaman 2025? | Ramazan'ın 1. günü ayın kaçında?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte oruç ibadetini gerçekleştirecek Müslümanlar'da heyecan başladı. Farz kılınan oruç, tan yerinin ağarmasıyla güneşin batması arasında geçen sürede yeme-içmeden uzak durma ile yapılıp bir ay boyunca devam ettirilir. Peki bu yıl hangi gün sahura kalkacağız? İşte detaylar...

ORUÇ NE ZAMAN 2025?

2025 yılında Ramazan ayı, 1 Mart - 29 Mart tarihleri arasında vuku bulacak. 29 Mart Cumartesi günü aynı zamanda Ramazan Bayramı'nın arifesi olup 30 Mart'ta ise tüm İslam alemi tarafından Ramazan Bayramı kutlanacak.

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BU YIL HANGİ GÜN SAHURA KALKACAĞIZ?

Ramazan 1 Mart Cumartesi günü başladığından, aynı günün imsak vaktinde oruç ibadeti de başlayacak. Yani 28 Şubat Cuma gününü 1 Mart Cumartesi'ye bağlayan gece sahura kalkılacak ve imsak vaktine kadar yeme-içme tamamlanacak. İmsak vaktinde ezan okunmasıyla birlikte oruç başlar. Tan yerinin ağarması (fecr-i sadık) ile başlayan oruç ibadeti, güneş batana dek sürdürülür ve akşam ezanının okunmasıyla, bir sonraki günün imsak vaktine kadar insanlar yiyip içebilir.

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2025 İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

2025 yılı Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü, yatsı namazını müteakiben camilerde ve evlerde kılınabilecek. Yani sahura kalkılan gecede, sahurdan önce ilk teravih namazı kılınacak.

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