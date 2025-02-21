LAZER, AĞDA ,JİLET YAPMAK ORUCU BOZAR MI? | Oruçluyken lazer, ağda, jilet yaparsam orucum bozulur mu?

LAZER, AĞDA ,JİLET YAPMAK ORUCU BOZAR MI?| Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruç ibadetini idrak eden milyonlarca Müslüman, orucun hangi durumlarda bozulacağını araştırıyor. Oruç tutmak amacıyla niyet edilmesinin ardından iftar vaktine kadar insanların bir şey yiyip içmemesini emreden İslamiyet, güneşin doğuşundan gün batımına kadar bu açlığın sürdürülmesini buyurmuştur. Peki lazer, ağda veya jilet gibi kişisel bakım yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken lazer, ağda, jilet yapmak orucu bozar mı? İşte Diyanet'in açıklamalarıyla merak edilenler...

ORUÇLUYKEN LAZER, AĞDA, JİLET YAPMAK ORUCU BOZAR MI DİYANET?

Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kadın ve erkeklerin herhangi bir yolla vücudundaki kılları alması orucu bozmaz. Konuya ilişkin Diyanet açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

"Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.

Cilde dışarıdan uygulanan işlemlerin orucu bozmadığı kabul edilmektedir. Bu kapsamda lazer epilasyonun oruçluyken yapılmasında dini bir sakınca bulunmadığı belirtilmektedir.

Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195)."

📌Kıl almak ve aldırmak orucu bozan durumlar arasında yer almaz. Fakat Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir.

📌Kadının kadına karşı avret mahalli ise, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin kadına veya erkeğe gösterilmesi caiz değildir.

📌Dolayısıyla ağda yaptıracak kişinin avret mahalli olan yerlerini kadına veya erkeğe açması helal değildir.

📌Ağda işlemini uygulayan kişinin de avret mahalli bölgelere bakması helal değildir. Hatta dokunmaması gerekmektedir.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.