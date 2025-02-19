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Haberler Haberler İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ? 19 Şubat İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı

İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ? 19 Şubat İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı

İstanbul'da hava sıcaklıkları yeniden mevsim normallerinin altına düştü. Yoğun kar yağışının etkili olduğu megakentte birçok ilçe beyaza büründü. Valilikten yapılan son dakika açıklamalar merakla takip edilirken İstanbul okullar tatil mi? sorusunun yanıtı ve güncel gelişmeler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 17:20
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İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ? 19 Şubat İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı

OKULLAR TATİL Mİ İSTANBUL? İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı başladı. Bu yılın ikinci karı, 19 Şubat Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'ndan başlayarak etkili oldu. Tipi şeklinde gerçekleşen yağışla birlikte soğuk hava nedeniyle yollar karla kaplandı. Yarın okulların tatil olup olmayacağı ise merak konusu oldu. İstanbul okullar tatil mi? İşte güncel açıklama...

İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği'nden okulların tatil edileceğine ilişkin beklenen açıklama geldi. Vali Gül, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir.

Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır.

Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim."

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