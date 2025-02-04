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Haberler Haberler İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU 2025 | İŞKUR Gençlik Programı nedir, kimler başvurabilir?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU 2025 | İŞKUR Gençlik Programı nedir, kimler başvurabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencileri için hazırlanan İŞKUR Gençlik Programı'nın devreye alındığını açıkladı. Vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırırken "İŞKUR Gençlik Programı nedir, kimler başvurabilir?" sorguları yapılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 15:50 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 16:10
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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU 2025 | İŞKUR Gençlik Programı nedir, kimler başvurabilir?

Üniversite öğrencileri için hazırlanan İŞKUR Gençlik Programı Başkan Erdoğan tarafından duyuruldu. Bu programla gençlerin bir yandan eğitimlerini sürdürürken diğer yandan da kendilerini geliştirebileceği mesajı verildi. Peki, İŞKUR Gençlik Programı nedir, kimler başvurabilir?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı"nda konuştu.

Erdoğan, "İŞKUR Gençlik Programı, her üniversitenin kendi öğrencisine haftalık azami 3 güne kadar katılım sağlayacak. Günlük 1083 liralık ödemeyle ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 lira, 14 gün katılacaklara yaklaşık 15 bin 162 lira destek vereceğiz." diye konuştu.

Katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerinin de devlet tarafından ödeneceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Programda bu yıl 200 bin, toplamda 1 milyon öğrencinin istifade etmesini hedefliyoruz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimize çalışmak istiyorsak millet olarak çalışmak zorundayız. Milletimizin oyu ve güveniyle göreve geldiğimizden bu yana ekonomimizi dört temel unsur üzerinde yükseltmeye gayret ettik. Türkiye'nin önündeki engelleri tek tek ortadan kaldırdık. Adil ve rekabetçi bir düzenin oluşmasını sağladık. Üretim ve istihdamı maliyemizin merkezine yerleştirdik.

Üniversite öğrencileri için hazırladığımız İŞKUR Gençlik Programımızı bugün itibarıyla devreye alıyoruz. İŞKUR Gençlik Programı ile gençlerimiz bir yandan eğitmlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecek. İŞKUR Gençlik Programı ile gençlerimiz üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri bu programa dahil olabilecek. Program kapsamında katılacakları Ar-Ge faaliyetleri bilgi ve teknoloji sistemleri gibi farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazanacaklar. İŞKUR Gençlik Programı, her üniversitenin kendi öğrencisine haftalık azami 3 güne kadar katılım sağlayacak. Günlük 1083 liralık ödemeyle ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 lira, 14 gün katılacaklara yaklaşık 15 bin 162 lira destek vereceğiz. Katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini de biz karşılayacağız. Programda bu yıl 200 bin, toplamda 1 milyon öğrencinin istifade etmesini hedefliyoruz.

"İSTİHDAM ORANLARI ARTIRILACAK"

İstihdam oranları artırılacak. Çalışma hayatında fırsat eşitliği güçlendirilecek. Ayrımcılıkla mücadele edilecek. Kayıt dışı istihdamın önüne geçilecek. Son bir yılda kadın iş gücümüzü 429 bin, kadın istihdamımızı da 397 bin artırdık. 2023 Kasım'a göre iş gücümüzün 925 bin artışla 35 milyon 820 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde istihdam sayımız 986 bin artarak 32 milyon 748 bine yükseldi. Ekonomi ve ticaretteki yol haritamızı gözden geçiriyor, küresel gelişmeler doğrultusunda hedeflerimizi bu gelişmelerle uyumlu hale getiriyoruz. İş gücümüzün dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerine intibak etmesi amacıyla eğitim programları geliştirilecek, yeni modeller uygulanacaktır.

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