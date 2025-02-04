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Haberler Haberler Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 2025 | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 2025 | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emekliler için heyecanlı bekleyiş başladı. Milyonlarca emekliye her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'nda ödenen emekli ikramiyesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Geçen yıl yapılan yüzde 50 zamla toplam 6 bin TL'ye yükselen emekli ikramiyesi hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 09:56 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 10:00
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Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 2025 | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?

RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2025 | Ramazan Bayramı için sayılı günler kala emeklilerin ikramiye telaşı başladı. Bu yıl 30 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında eda edilecek olan İslamiyet açısından büyük öneme sahip Ramazan Bayramı'nda emekliler, her yıl iki kez aldıkları emekli ikramiyesinin ilkini alacak. Geçen sene yapılan zamla iki bayramda toplam 6 bin TL'ye ulaşan ikramiye tutarının bu sene ne kadar olacağı ve ne zaman yatacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

2024 yılında emekli bayram ikramiyesi, yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye çıkarılmıştı. Böylece SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplam 6 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı. Bu yıl ise bayram ikramiyesine yapılacak zam oranı henüz netleşmedi. Ancak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında yüzde 15,75 oranında zam yapılmıştı. Bu kapsamda, aynı zammın yapılması halinde ikramiye tutarı 3.472,50 TL'ye yükselecek.

Emekli ikramiyesine geçtiğimiz yılki enflasyon tutarı olan 44,38'lik zam oranı uygulanması halinde ise emeklilere Ramazan Bayramı için 4.331,40 TL ödeme yapılacak.

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı bu yıl 30-31 Mart, 1 Nisan tarihlerine denk geliyor. Yılın ilk bayram ikramiyesi için ödemelerin en geç 24-28 Mart tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİR?

Razaman ve Kurban Bayramları'nda ödenen emekli ikramiyesinden şu kişiler faydalanabilir:

🔸SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

🔸Şehit yakınları ve gaziler

🔸Ölüm aylığı alanlar

🔸Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

🔸Geçici köy korucuları

🔸Şeref aylığı alanlar

🔸Şampiyon sporcular,

🔸Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

🔸Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

2025 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Kurban Bayramı, 6 Haziran - 9 Haziran 2025 tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ise 26 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.

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