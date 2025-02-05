Deprem son dakika! Ege'de sarsıntılar sürüyor! AFAD ve Kandilli güncel deprem verileri (5 Şubat 2025)

DEPREM SON DAKİKA 5 ŞUBAT | Ege'de 4 civarı şiddetindeki depremler sürüyor. Son birkaç gündür yaşanan ve çoğunun şiddeti 4'ün üzerinde olan sarsıntıların ardından Yunanistan teyakkuza geçerken Santorini, Anafi, Ios ve Amorgos adalarında acil durum önlemleri alındığı bildirildi, okullar tatil edildi. AFAD ise bölgede son birkaç günde 400'den fazla depremin meydana geldiğini belirterek vatandaşları uyardı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden en güncel bilgiler...

5 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

2025.02.05 05:38:03 3.0 EGE DENIZI

2025.02.05 05:28:26 3.8 EGE DENIZI

2025.02.05 05:21:05 4.3 EGE DENIZI

2025.02.05 05:18:16 3.0 EGE DENIZI

2025.02.05 05:16:43 3.7 EGE DENIZI

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