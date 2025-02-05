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Haberler Haberler Deprem son dakika! Ege'de sarsıntılar sürüyor! AFAD ve Kandilli güncel deprem verileri (5 Şubat 2025)

Deprem son dakika! Ege'de sarsıntılar sürüyor! AFAD ve Kandilli güncel deprem verileri (5 Şubat 2025)

Deprem 5 Şubat Çarşamba | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 5 Şubat 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 08:50 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 09:00
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Deprem son dakika! Ege'de sarsıntılar sürüyor! AFAD ve Kandilli güncel deprem verileri (5 Şubat 2025)

DEPREM SON DAKİKA 5 ŞUBAT | Ege'de 4 civarı şiddetindeki depremler sürüyor. Son birkaç gündür yaşanan ve çoğunun şiddeti 4'ün üzerinde olan sarsıntıların ardından Yunanistan teyakkuza geçerken Santorini, Anafi, Ios ve Amorgos adalarında acil durum önlemleri alındığı bildirildi, okullar tatil edildi. AFAD ise bölgede son birkaç günde 400'den fazla depremin meydana geldiğini belirterek vatandaşları uyardı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden en güncel bilgiler...

5 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

2025.02.05 05:38:03 3.0 EGE DENIZI

2025.02.05 05:28:26 3.8 EGE DENIZI

2025.02.05 05:21:05 4.3 EGE DENIZI

2025.02.05 05:18:16 3.0 EGE DENIZI

2025.02.05 05:16:43 3.7 EGE DENIZI

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