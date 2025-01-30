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Haberler Haberler Tarım Kredi'den kaçırılmayacak indirimler: 30 Ocak fırsatlar kataloğu

Tarım Kredi'den kaçırılmayacak indirimler: 30 Ocak fırsatlar kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yeni indirimli kataloğunu yayımladı. Yüzlerce yerli üründe sunduğu kaliteyi en uygun fiyatlarla raflara dizen Tarım Kredi'de bu hafta da yok yok! İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 30 Ocak - 9 Şubat aktüel ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 09:18 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 09:19
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Tarım Kredi'den kaçırılmayacak indirimler: 30 Ocak fırsatlar kataloğu

Bingo Matik Konsantre Eko - Mutlu Yuvam 8 kg: 267,90 TL

Tarım Kredi'den kaçırılmayacak indirimler: 30 Ocak fırsatlar kataloğu

Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1440 ml: 72,90 TL

Tarım Kredi'den kaçırılmayacak indirimler: 30 Ocak fırsatlar kataloğu

Mr. Oxy Maxima Bulaşık Deterjanı Çeşitleri 500 ml: 29,90 TL

Tarım Kredi'den kaçırılmayacak indirimler: 30 Ocak fırsatlar kataloğu

Macromax Focus Black Edition Otomatik Temizlik Seti: 199,90 TL

Tarım Kredi'den kaçırılmayacak indirimler: 30 Ocak fırsatlar kataloğu

Kahve Dünyası Filtre Kahve 250 g: 109,90 TL

Tarım Kredi'den kaçırılmayacak indirimler: 30 Ocak fırsatlar kataloğu

Dardanel Ton Balığı - Ekonomik 3x75 + 75 G: 104,90

Tarım Kredi'den kaçırılmayacak indirimler: 30 Ocak fırsatlar kataloğu

Peysan Tava Peyniri 600 g: 79,90 TL

Tarım Kredi'den kaçırılmayacak indirimler: 30 Ocak fırsatlar kataloğu

Yayla Basmati Pirinç 1 kg: 64,90 TL

Tarım Kredi'den kaçırılmayacak indirimler: 30 Ocak fırsatlar kataloğu

Nutzz Popzz: 19,90 TL

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