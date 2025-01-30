Tarım Kredi'den kaçırılmayacak indirimler: 30 Ocak fırsatlar kataloğu

Bingo Matik Konsantre Eko - Mutlu Yuvam 8 kg: 267,90 TL
Bingo Matik Konsantre Eko - Mutlu Yuvam 8 kg: 267,90 TL
Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1440 ml: 72,90 TL
Mr. Oxy Maxima Bulaşık Deterjanı Çeşitleri 500 ml: 29,90 TL
Bingo Matik Konsantre Eko - Mutlu Yuvam 8 kg: 267,90 TL
Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1440 ml: 72,90 TL
Mr. Oxy Maxima Bulaşık Deterjanı Çeşitleri 500 ml: 29,90 TL
Macromax Focus Black Edition Otomatik Temizlik Seti: 199,90 TL
Kahve Dünyası Filtre Kahve 250 g: 109,90 TL
Dardanel Ton Balığı - Ekonomik 3x75 + 75 G: 104,90
Peysan Tava Peyniri 600 g: 79,90 TL
Yayla Basmati Pirinç 1 kg: 64,90 TL
Nutzz Popzz: 19,90 TL
Mutlu Sebzeli Burgu Makarna 350 g: 17,50 TL
Kocatepe Türk Kahvesi 100 g: 36,50 TL
Tarım Kredi Kırmızı Acı Pul Biber 250 g: 64,50 TL
Mabel Marseille Duş Jeli Çeşitleri 750 ml: 64,90 TL