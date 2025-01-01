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Haberler Haberler AMORTİ KAZANAN NUMARALAR 2025 | Milli Piyango (MPİ) amorti numaraları sorgulama

AMORTİ KAZANAN NUMARALAR 2025 | Milli Piyango (MPİ) amorti numaraları sorgulama

Milli Piyango çekilişi, her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da büyük heyecanla bekleniyor. Kazanan büyük ikramiye numaralarının yanı sıra amorti kazanan numaralar da bilet sahiplerine sevinç yaşatırken amorti, çekilişte yer alan biletlerin son rakamına göre veriliyor. Bu yöntem, büyük ikramiye sahibi olamayan bilet sahiplerine teselli olması adına uygulanıyor. Yılbaşı bileti alan vatandaşlar, amorti çıkan numaraları merak ediliyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 08:00
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AMORTİ KAZANAN NUMARALAR 2025 | Milli Piyango (MPİ) amorti numaraları sorgulama

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişinde geri sayım sona erdi. Bu yıl tamamı dağıtım garantili 3.499 milyar TL veren Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi ise 600 milyon TL. Çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar, çekilişte yer alan biletlerin son rakamının çıkması halinde amorti ikramiyesi alacak. Peki Milli Piyango amorti kazanan numaralar hangileri? 2025 MPİ büyük ikramiye amorti numaraları haberimizde...

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MİLLİ PİYANGO AMORTİ KAZANAN NUMARALAR 2025

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen yılbaşı çekilişinde amorti kazanan numaralar 2 - 7 oldu.

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ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET AMORTİ NE KADAR?

Büyük ikramiye tutarı bu yıl 600 milyon TL olarak belirlendi. Amorti kazanan kişilere ödenen tutar ise 600 TL. Çeyrek bilet sahibinin amorti kazanması halinde alacağı tutar 150 TL, yarım bilet sahibinin 300 TL, tam bilet sahibinin ise 600 TL.

Çeyrek bilet: 150 TL

Yarım bilet: 300 TL

Tam bilet: 600 TL

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