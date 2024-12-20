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Haberler Haberler Pendik su kesintisi - Pendik'te sular ne zaman gelecek? (20 Aralık 2024)

Pendik su kesintisi - Pendik'te sular ne zaman gelecek? (20 Aralık 2024)

Pendik 20 Aralık Cuma günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Pendik su kesintisi olan mahalleleri ve 20 Aralık 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 15:50
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Pendik su kesintisi - Pendik'te sular ne zaman gelecek? (20 Aralık 2024)

Pendik su kesintisi 20 ARALIK 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Pendik'in bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 20 Aralık 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Pendik 20 Aralık Cuma günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

PENDİK SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: BALLICA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 20/12/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 20/12/2024 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KURTDOĞMUŞ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 20/12/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 20/12/2024 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: VELİBABA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 20/12/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 20/12/2024 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ÇINARDERE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 20/12/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 20/12/2024 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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