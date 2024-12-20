Pendik su kesintisi - Pendik'te sular ne zaman gelecek? (20 Aralık 2024)

Pendik su kesintisi 20 ARALIK 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Pendik'in bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 20 Aralık 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Pendik 20 Aralık Cuma günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

PENDİK SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: BALLICA MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 20/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 20/12/2024 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KURTDOĞMUŞ MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 20/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 20/12/2024 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: VELİBABA MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 20/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 20/12/2024 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ÇINARDERE MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 20/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 20/12/2024 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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