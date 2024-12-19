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Haberler Haberler KPSS Merkezi Atama kılavuzu | 2024/2 KPSS tercih ekranı - A, B grubu kontenjanlar

KPSS Merkezi Atama kılavuzu | 2024/2 KPSS tercih ekranı - A, B grubu kontenjanlar

ÖSYM, KPSS merkezi atama tercihlerinin başladığını duyurdu. KPSS 2024/2 tercih başvuru kılavuzu ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanırken Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme işlemleri için tercih yapmak isteyen adaylar arama motorlarında 'KPSS Merkezi Atama kılavuzu | 2024/2 KPSS tercih ekranı, A, B grubu kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 12:10 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 12:30
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KPSS Merkezi Atama kılavuzu | 2024/2 KPSS tercih ekranı - A, B grubu kontenjanlar
p>KPSS Merkezi Atama kılavuzu | ÖSYM'nin duyurusu ile birlikte KPSS 2024/2 merkezi atamalar başladı. Memur olma hayali kuran binlerce aday, bazı kurum ve kuruluşlardaki boş kadrolara gerçekleştirilecek atamalar için tercih yapacak. KPSS A ve B puan türüyle gerçekleştirelecek atamalar için kontenjanlar ve branş dağımları merak ediliyor. İşte detaylar...

2024/2 KPSS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024/2 KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS 2024/2 merkezi atama başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre, KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme için başvurular 19-26 Aralık tarihleri aralığında kabul edilecek. 2024 KPSS merkezi atama tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak alınacak. 2024 KPSS merkezi yerleştirme tercih işlemleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak alınacak.

ÖSYM tarafından geçtiğimiz dönemlerde alınan tercih listeleri ve bunun ardından tamamlanan yerleştirme işlemleri sonrası KPSS merkezi atama puan tablosu ve listesi yayınlanmıştı. Buna bağlı olarak KPSS merkezi atama puanları ile kadroları şehirlere göre farklılık gösterebiliyor.

KPSS A VE B GRUBU BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN

2024-KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2024-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder. Bu yönde Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 55, 60,65 veya 70 puan almış olmaları gereklidir.

2024/2 KPSS MERKEZİ ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.

Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

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