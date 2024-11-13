  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler AGS NEDİR? | AGS açılımı ne demek, hangi konular var? - AGS başvuru ve sınav tarihi ne zaman 2025?

AGS NEDİR? | AGS açılımı ne demek, hangi konular var? - AGS başvuru ve sınav tarihi ne zaman 2025?

ÖSYM 2025 sınav takvimi yayınlandı. Yeni takvimde KPSS Eğitim Bilimleri sınavının olmaması ve yerine AGS yazması dikkat çekti. Peki, AGS nedir, ne demek? AGS başvuru ve sınav tarihi ne zaman 2025? Detayları ve merak edilen güncel bilgileri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 17:10 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 17:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AGS NEDİR? | AGS açılımı ne demek, hangi konular var? - AGS başvuru ve sınav tarihi ne zaman 2025?

Açılımı Akademi Giriş Sınavı olan AGS ÖSYM'nin yeni sınav takviminde yer aldı. Adaylar AGS ile ilgili arama motorlarında araştırmalar yaparken sınavın içeriği de merak konusu oldu. Peki, AGS açılımı ne demek, hangi konular var? - AGS başvuru ve sınav tarihi ne zaman 2025? İşte detaylar...

AGS NEDİR, NE DEMEK?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılında yapılacak olan Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) tarihlerini duyurdu. Akademi Giriş Sınavı, 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Aynı gün ÖABT de uygulanacak. Sınav için başvuru tarihleri 8 Mayıs 2025 ile 20 Mayıs 2025 arasında olacak. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Sınav sonuçları, 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

MEB Akademi Giriş Sınavı'nın adayların pedagojik bilgilerini, mesleki yeterliliklerini ve alan bilgilerini ölçme amacına yönelik olması bekleniyor.

2025 KPSS NE ZAMAN?

KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür): 9 Eylül 2025

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün: 13 Eylül 2025

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün: 14 Eylül 2025

KPSS Başvuru tarihi: 26 Haziran - 10 Temmuz 2025

KPSS Geç Başvuru tarihi: 23 - 24 Temmuz 2025

F.Bahçe'de o futbolcunun yeni adresi hayrete düşürdü!
Yıldız isimden iyi haber! Buruk'un keyfi yerine geldi
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig ekibinden şok Arda Turan hamlesi! Eyüpspor'dan ayrılıyor mu?
Trump İsrail'i durdurabilir mi? Başkan Erdoğan "Kaygılıyız" deyip Ocak 2025'i işaret etti | Türkiye ile ABD arasında yeni dönem
Eyüpspor'dan flaş Arda Turan açıklaması!
Dünya devi Davinson'u istiyor! Osimhen'in bonservisi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi! Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi! 16:42
F.Bahçe'de o futbolcunun yeni adresi hayrete düşürdü! F.Bahçe'de o futbolcunun yeni adresi hayrete düşürdü! 16:36
Yıldız isimden iyi haber! Buruk'un keyfi yerine geldi Yıldız isimden iyi haber! Buruk'un keyfi yerine geldi 15:21
Eyüpspor'dan flaş Arda Turan açıklaması! Eyüpspor'dan flaş Arda Turan açıklaması! 15:56
TFF'den Montella açıklaması! TFF'den Montella açıklaması! 16:22
F.Bahçe'de şoke eden sakatlık! F.Bahçe'de şoke eden sakatlık! 16:26
Daha Eski
F.Bahçe'de Osayi için üzen haber! F.Bahçe'de Osayi için üzen haber! 13:44
İrlanda - Finlandiya maçı hangi kanalda? İrlanda - Finlandiya maçı hangi kanalda? 13:46
Slovenya - Norveç maçı hangi kanalda? Slovenya - Norveç maçı hangi kanalda? 13:58
Hasan Arat: İlk derbide... Hasan Arat: İlk derbide... 14:09
Kuzey Makedonya - Letonya maçı hangi kanalda? Kuzey Makedonya - Letonya maçı hangi kanalda? 14:15
Beşiktaş - Gran Canaria basketbol maçı ne zaman? Beşiktaş - Gran Canaria basketbol maçı ne zaman? 14:32