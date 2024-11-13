AGS NEDİR? | AGS açılımı ne demek, hangi konular var? - AGS başvuru ve sınav tarihi ne zaman 2025?

Açılımı Akademi Giriş Sınavı olan AGS ÖSYM'nin yeni sınav takviminde yer aldı. Adaylar AGS ile ilgili arama motorlarında araştırmalar yaparken sınavın içeriği de merak konusu oldu. Peki, AGS açılımı ne demek, hangi konular var? - AGS başvuru ve sınav tarihi ne zaman 2025? İşte detaylar...

AGS NEDİR, NE DEMEK?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılında yapılacak olan Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) tarihlerini duyurdu. Akademi Giriş Sınavı, 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Aynı gün ÖABT de uygulanacak. Sınav için başvuru tarihleri 8 Mayıs 2025 ile 20 Mayıs 2025 arasında olacak. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Sınav sonuçları, 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

MEB Akademi Giriş Sınavı'nın adayların pedagojik bilgilerini, mesleki yeterliliklerini ve alan bilgilerini ölçme amacına yönelik olması bekleniyor.

2025 KPSS NE ZAMAN?

KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür): 9 Eylül 2025 KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün: 13 Eylül 2025 KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün: 14 Eylül 2025