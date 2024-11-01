Bilsem başvuru tarihleri 2024 - 2025 | 1, 2, 3. BİLSEM sınıf başvuruları ne zaman başlıyor?

Bilsem başvuru tarihleri 2024 - 2025 | Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri sınavlarına katılmayı hedefleyen 1., 2. ve 3. sınıf öğrencileri için heyecanlı bekleyiş başladı. Binlerce öğrencinin katıldığı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yeteneklerine göre öğrenci alımı için takvimini yayımladı. Peki 1, 2, 3. BİLSEM sınıf başvuruları ne zaman başlıyor?

1, 2, 3. BİLSEM SINIF BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

BİLSEM sınavına öğrenciler bireysel olarak başvuru yapamıyor. Öğrencilerin sınava girebilmesi için sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş olmaları gerekmektedir. Bilsem sınavına sadece birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilmektedir.

2024 - 2025 BİLSEM TAKVİMİ

23-25 Ekim 2024: İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması

30 Ekim- 8 Kasım 2024: İlkokul yöneticileri, ilkokullarda görev yapan rehber öğretmen/ psikolojik danışmanlar ile ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması

11-22 Kasım 2024: Gözlem formlarının doldurulması

25 Kasım-06 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

11 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

21 Aralık 2024 - 23 Şubat 2025: Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması

28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

03-07 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

10-21 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

26 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

7-11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14 Temmuz-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BILSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi