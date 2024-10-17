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Dünyaca ünlü Record'dan Kerem Aktürkoğlu manşeti: "Katliam durmalı!"

Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, Filistin'de İsrail tarafından yapılan işgale sessiz kalmamış ve tepki göstermişti. Kerem'in bu tepkisi Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden Record'da manşetlere taşındı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 12:19 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 12:23
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Dünyaca ünlü Record'dan Kerem Aktürkoğlu manşeti: "Katliam durmalı!"

Portekiz devi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in işgali altındaki Filistin'de yaşanan insanlık dramına yaptığı paylaşımla tepki gösterdi ve bir kez daha dikkati çekmişti. Kerem'in bu tepkisi Portekiz'de manşet oldu.

Portekiz Record Gazetesi, Kerem Aktürkoğlu'nun Filistin için yaptığı paylaşımı manşete taşıdı: "Katliam durmalı!"

Kerem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

''Herkesin temkinli yaklaşılması gerektiğini söylediği bir konu olduğunun farkındayım, duyuyorum. Ama duyduklarım sadece onlar değil... Bir halkın çaresiz çığlığı; ölen çocukların, sivillerin maruz kaldığı katliam. Bazen evlerinde, bazen ibadet alanlarında, bazen de yardım bekledikleri hastanelerde...

İsrail ve Filistin arasında tarih boyunca birçok şey yaşanmış olabilir; ancak şu an gördüğüm, bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum.

Yukarıda saydıklarımı kınamayacak kimse var mı? Böyle bir dehşet karşısında, her şey yolundaymışçasına hayatımıza devam etmek ne kadar mümkün? Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı... Artık yeter!''

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